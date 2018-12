La Generalitat disposarà de 1.644 milions més de despesa el 2019

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ultima un projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2019 amb un augment de la despesa per als diferents departaments de 1.644,3 milions d'euros en comparació del pressupost vigent, el del 2017, fet que suposa el 7,3% més.

Segons un document de treball intern del Govern a què ha tingut accés Efe, d'aquests 1.644,3 milions extra, les despeses de personal n'absorbeixen 472,8 milions, el 28,8%, mentre que altres tipus de despesa concentren els restants 1.171,4 milions d'increment, el 71,2%. D'aquests 1.171,4 milions, 522,8 milions correspondran al departament de Salut; 212,3 milions al de Treball, Afers Socials i Família; 103,7 milions a Educació i altres 88,1 milions a Empresa i Coneixement.

El vicepresident català va explicar ahir a la tarda les línies mestres del projecte de pressupostos per al 2019 a les principals patronals i sindicats de Catalunya, en una reunió que es va celebrar a la seu del departament d'Economia.

Pel que fa a les despeses més importants de personal previstes en el pressupost, 369,5 milions corresponen al departament d'Ensenyament, 55,6 milions al d'Interior, 23,5 milions al de Justícia i 8,6 milions al de Treball i Afers Socials i Família. Això no obstant, la despesa no financera total de la Generalitat és previst que creixi un total de 1.660 milions, fins a 26.102 milions d'euros, fet que suposa el 6,8% més respecte al 2017, ja que als 1.644,3 milions extra que rebran els departaments cal sumar-hi 12,8 milions més corresponents a fons no departamentals.

El Govern dissenya un projecte de pressupostos per al 2019 que creu que permetrà acabar de revertir els efectes de la crisi. En aquesta línia, el Govern català preveu que el pressupost del departament d'Educació recuperarà els nivells precrisi, ja que situa el seu nivell de despesa 210 milions per damunt del que tenia el 2010.

També aquest document intern estima que despesa en salut creixerà uns 500 milions el 2019 respecte al pressupost en vigor actualment, el del 2017.

El Govern també inclourà en el pressupost els compromisos adquirits amb metges de primària, Mossos, Bombers i funcionaris, entre altres col·lectius. Així, hi haurà 200 noves places per a l'atenció primària de l'ICS, 750 noves places per a Mossos i 250 per a Bombers, i també s'abonarà un 40% de la paga pendent del 2013 l'any que ve, tal com es va pactar la setmana passada amb els sindicats de la Funció Pública.

El Govern també preveu usar el projecte de llei de pressupostos per al 2019 per desplegar el pacte nacional per la indústria, per augmentar els recursos per finançar projectes d'R+D+i, destinar 900 milions d'euros a polítiques de foment de l'ocupació i iniciar els treballs per completar el tram central de la Línia 9.

A la reunió d'ahir amb Aragonès hi van assistir el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; el de Pimec, Josep González, i els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i de la UGT catalana, Camil Ros.

En acabar la trobada, Sánchez Llibre va assegurar que, en reunir els agents socials, el Govern dona una imatge d' «estabilitat política» que aquesta patronal li havia demanat.

Sánchez va considerar «equilibrat» el pressupost, però va dir que espera que el pressupost d'ingressos, que no ahir no es va presentar als agents socials, no augmenti la pressió fiscal i en particular impostos com l'IRPF, el de Successions o el de Patrimoni.