El Govern vol exhumar les restes de Franco entre final de gener i el febrer

L'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos podria tenir lloc entre final del mes de gener i mitjan mes de febrer, segons asseguren fonts del Govern, una data per a la qual podria no estar encara aprovada la reforma de la Llei de Memòria Històrica amb la qual l'Executiu vol impedir que les restes del dictador acabin a la cripta de la catedral de l'Almudena.

No obstant això, el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, va deixar clar ahir, en conversa informal amb els periodistes durant la tradicional copa de Nadal del Palau de la Moncloa, que l'Estat té eines per impedir que Franco sigui enterrat a la catedral madrilenya encara que la reforma de la Llei de Memòria encara no hagi estat aprovada.

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va anunciar el 30 de novembre passat que l'ordre d'exhumació per part del Govern es donaria els últims dies de desembre perquè llavors ja se n'hauria completat l'últim tràmit.

No obstant això, encara falten per lliurar els informes que han d'aportar tant la Comunitat de Madrid com l'Ajuntament d'El Escorial, i també s'obrirà un nou termini d'al·legacions perquè la família objecti tot allò que consideri oportú.