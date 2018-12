Manifestació del 21 de desembre a Barcelona: qui la convoca i quan serà?

Diverses entitats independentistes preparen una manifestació per al 21 de desembre per protestar contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. Es tracta d'una acció paral·lela a les diferents protesta promogudes per l'ANC, els CDR i Òmnium. Aquest dimecres se'n coneixeran més detalls en una roda de premsa convocada a les 11 hores davant de l'edifici de la Llotja de Mar. En aquest altre article recollim informació de tota la jornada de vaga del 21 de desembre.

Horari i recorregut de la manifestació



La protesta del 21 de desembre sortirà des dels Jardinets de Gràcia de la capital catalana, lluny del lloc on es durà a terme el Consell de Ministres. Començarà a les 18 hores i desfilarà amb el lema 'Tombem el Règim. Pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació, contra la repressió'.

Els promotors de la marxa de Barcelona



Darrere de la manifestació del 21 de desembre hi ha organitzacions com la Comissió del 21D, l'ANC, Universitats per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalanes.

Altres protestes del dia 21 de desembre



Més enllà d'aquesta manifestació, per aquest divendres al matí s'han convocat altres protestes com per exemple una marxa de vehicles cap a Barcelona impulsada per l'ANC, o un acte polític d'Òmnium davant de l'Estació de França -en aquest cas, sí que està prop de la Llotja-.

L'única organització que ha decidit convocar ara per ara davant de la Llotja són els Comitès de Defensa de la República (CDR), que han demanat concentrar-se davant de l'edifici des de primera hora del matí.