Un policia de l'1-O admet haver donat una puntada a un ancià «per apartar-lo»

Un policia nacional de la Brigada Provincial d'Informació va admetre ahir que l'1-O va donar una puntada de peu a un ancià que era a terra per «apartar-lo», ja que tenia pressa per entrar a l'escola Pia del barri de Sant Antoni de Barcelona i no volia perdre els agents a qui seguia.

L'agent és investigat pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona i ahir va ser interrogat, tot i que només va respondre al magistrat, a la fiscalia i a la seva defensa. En un vídeo gravat per un votant es veu clarament com l'agent, amb una armilla groga reflectora de la policia judicial i la cara mig tapada amb un buf, trepitja fort amb la planta del peu un home que és a terra, probablement perquè havia caigut a causa de l'acció dels antiavalots, i l'aparta fortament amb una puntada.

Segons van explicar fonts jurídiques, l'agent va explicar que ell era un dels encarregats de retirar les urnes. Quan anaven a entrar al centre escolar, moments abans de l'agressió, va mig ensopegar amb algun element del mobiliari urbà, i per no perdre els agents a qui seguia va voler apartar l'home.