El Suprem analitza avui si és competent per jutjar l'1-O

El Tribunal Suprem celebra aquest dimarts a partir de les deu del matí la vista de previ pronunciament, que suposa el tret de sortida al judici del procés. Es tracta d'una vista que han demanat totes les defenses, que qüestionen que el Suprem sigui el tribunal competent per jutjar l'1-O i sol·liciten que tota la causa es remeti al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La vista es farà a la sala de plens, on a partir del gener tindran lloc els interrogatoris als acusats. Serà la primera vegada que es veuran la fotografia de tots els lletrats, representants de la Fiscalia, Vox i Advocacia de l'Estat i el tribunal que jutjarà l'1-O. No hi seran els presos ni la resta d'acusats que no ho han sol·licitat. Hauria suposat el seu trasllat des de Catalunya fins a Madrid per a una vista que durarà, previsiblement, només un dia.

Fins ara, el Suprem ha rebutjat altres peticions dels encausats que demanaven que la causa s'instruís a Catalunya. Llavors, el jutge instructor, Pablo Llarena, va tombar –entre d'altres- demandes de Mireia Boya, Anna Gabriel i Carme Forcadell. També, posteriorment, la sala d'apel·lacions ha defensat la competència del tribunal.

De fet, ja en el moment d'admetre a tràmit la querella de la Fiscalia per rebel·lió contra Forcadell i els membres de la Mesa el 31 d'octubre de 2017 el Suprem ja va defensar la seva competència. La interlocutòria d'admissió –redactada per Manuel Marchena- ja adduïa que els delictes tenien efectes més enllà del territori català i apuntava el "caràcter plurisubjectiu" del delicte de rebel·lió.

"El caràcter plurisubjectiu fa perfectament explicable, a l'hora de valorar l'autèntica entitat de cada una de les aportacions individuals, un repartiment en el que la coincidència en la finalitat que anima l'acció –la declaració d'independència de Catalunya- tolera atribucions fàctiques de signe molt diferent, i precisament per això, executades en diferents punts geogràfics", recollia la interlocutòria. En el text, els magistrats apuntaven que el delicte de rebel·lió "adquireix una inqüestionable vocació territorial projectada sobre el conjunt de l'Estat".

Fiscalia, Vox i Advocacia de l'Estat ja s'han oposat a traslladar la causa al TSJC i han presentat escrits defensant la competència de la Sala Penal per enjudiciar els fets.



Pas previ als interrogatoris als acusats

Un cop se celebri aquesta vista, el tribunal haurà de confirmar en una interlocutòria si la competència jurisdiccional es manté al Tribunal Suprem i el judici tira endavant. Tot apunta que així serà i, per tant, ja hi haurà via lliure perquè la Sala Penal fixi data per a l'inici de les declaracions dels 18 processats. En l'escrit on confirmi o rebutgi la competència també donarà deu dies a les defenses perquè presentin els escrits i demanin les proves i testimonis que considerin de cara al judici.



La previsió és que el judici arrenqui al gener amb els interrogatoris als 18 acusats. Serà llavors quan es produirà el trasllat dels presos a centres penitenciaris madrilenys, per tal de tenir-los a prop del Suprem mentre duri el judici.

Caldrà veure com evolucionen els quatre presos que estan en vaga de fam. Jordi Sànchez i Jordi Turull fa 17 dies que no mengen i Josep Rull i Joaquim Forn, 14.