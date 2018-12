Torra admet que «l'arribada massiva» de joves migrants ha tensionat el sistema

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat "innegable" que el sistema de protecció s'ha tensionat amb "l'arribada massiva" de joves migrants sols. En la seva intervenció en el marc del debat específic sobre infància, el president català ha retret a l'Estat que no ho hagi posat fàcil. En aquest sentit, ha criticat que es distribueixin els recursos per atendre els joves migrants no acompanyats segons el lloc d'arribada i no tenint en compte on acabaran residint. Amb aquest criteri, ha lamentat que Catalunya es quedi només amb 2 dels 38 milions a repartir tot i ser la segona comunitat autònoma que acull més joves migrants. Torra s'ha dirigit a la líder de Cs, Inés Arrimdas, per retreure-li un "punt de frivolitat" en la seva intervenció i ha assenyalat que ha parlat més d'independència que d'infància.

Torra ha defensat que la infància és un tema "enormement seriós" que s'ha d'abordar amb plantejaments constructius i ha lamentat un "punt de frivolitat" en el discurs de la líder de Cs que ha obert el debat. I és que aquest debat específic se celebra a petició del grup d'Arrimadas. El president de la Generalitat ha confiat que les pròximes intervencions de la resta de grups tinguin un "to positiu i constructiu" i hi hagi propostes "realistes".

El president de la Generalitat ha posat l'accent en la importància de les polítiques preventives i tranversals en l'àmbit de la infància i ha admès que hi ha "marge de millora". Torra ha defensat que el "pilar essencial" de la infància és considerar els infants com a ciutadans i subjecte de dret i posar-los al centre de les polítiques públiques i del debat polític. És a dir, fer-los partícips de les polítiques que els afecten.

Torra ha dedicat part del seu discurs als MENA i ha defensat que malgrat el creixement "imprevisible" no s'ha deixat cap menor sense atendre. El president català reconeix que "l'arribada massiva" dels darrers temps de menors no acompanyats ha tensionat el sistema de protecció. I ha explicat que en els tres últims anys s'ha multiplicat per deu el nombre d'arribades. El Govern calcula que aquest 2018 hauran arribat 3.800 menors no acompanyats, quan el 2015 en van arribar un total de 377. "Un fet que ens està posant a prova a tots com a país i l'Estat no ens ho ha posat fàcil", ha conclòs.

En aquest sentit, ha considerat que "no té cap sentit" que l'Estat rebi el fons de la UE per a migració i se'l quedi. "Qui fa l'acollida i la inclusió? No la fa l'Estat, la fa el govern de la Generalitat", ha argumentat. A més, pel que fa als MENA, ha criticat que el govern de Pedro Sánchez hagi fet una distribució segons el lloc d'entrada dels joves migrants i no tenint en compte on acaben residint. Un fet que, segons Torra, explica que a Catalunya només li toquin 2 MEUR dels 38 MEUR a repartir.

Tot i aquesta situació, Torra ha defensat que el Govern ha fet d'aquesta "emergència social" una de les prioritats i que s'està obrint un centre de menors tutelats cada setmana, quan abans es feia en mesos.

En l'àmbit de l'ensenyament, Torra ha fixat dos grans reptes: lluitar contra la segregació escolar i el desplegament de l'escola inclusiva. I ha posat en valor que els pressupostos del 2019 recuperen el finançament de la Generalitat per a l'educació de 0 a 3 anys. Segons Torra, tothom ha de tenir oportunitat d'exercir aquest dret universal i la xarxa pública ha fer una "oferta suficient".

La diputada de JxCat Imma Gallardo ha advertit que pensar que els adults estan "per sobre" dels infants és un "error", i que els aprenentatges que donen els nens i nenes són "tan o més valuosos" dels que pot oferir la gent adulta. Gallardo ha defensat la creació d'una República a favor dels qui generen els recursos per fer un "país millor". Així mateix, la diputada independentista ha demanat que es prioritzin les inversions en polítiques que garanteixin els drets d'infants i adolescents: "Les coses es poden fer millor sempre, però som exigents, calen millors polítiques públiques" Gallardo també ha exigit "més diàleg i consensos".

Per la seva banda, la diputada d'ERC Najat Driouech ha defensat tractar la qüestió de la infància des d'una visió "transversal" i no des de les vessants que siguin "més rendibles" a nivell electoral. "Hem de ser generosos a l'hora de mirar les propostes i no pensar des d'una visió partidista", ha retret Driouech.

Pel que fa a la situació dels menors no acompanyats, la diputada d'ERC ha reconegut que es tracta d'una realitat "molt complexa", però ha assegurat que cal treballar des de la responsabilitat per un "discurs positiu" que no estigmatitzi el col·lectiu. En aquest context, també ha demanat al govern espanyol una major coordinació per "planificar una bona gestió" i per poder tramitar permisos de residència i feina amb més rapidesa.