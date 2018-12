Torra es querellarà contra Casado per titllar-lo de «desequilibrat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit que es querellarà contra el líder del Partit Popular, Pablo Casado, per haver-lo titllat de «desequilibrat».

El popular va participar el passat cap de setmana en la presentació del candidat del PPC a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou, i durant la seva intervenció va acusar Torra de ser un «desequilibrat» pels seus polèmics articles i per haver «anhelat» la via eslovena a Catalunya. «No és un insult [...] Se l'ha de cessar ja», va reclamar també.

Dilluns, a més, va tornar a definir el president com «un desequilibrat» partidari d'un «vessament de sang». És per això que, tal i com ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN, Torra presentarà en breu una querella contra Casado, que a hores d'ara ultima amb els assessors legals.