Troben el cadàver de la mestra que va desaparèixer a Huelva

El cadàver de Laura Luelmo, la dona desapareguda des de dimecres passat a la localitat d'El Campillo (Huelva), va ser trobat seminu i parcialment amagat entre uns arbustos. Així ho va confirmar l'alcaldessa de la localitat de Huelva, Susana Rivas, després d'acompanyar la família de Laura, professora de 26 anys nascuda a Zamora, des que es va conèixer la troballa del cos quan una persona va donar la veu d'alarma. Una persona ha estat interrogada.

Fins a la zona on va ser trobat el cos es va desplaçar un equip de la Policia Científica, que va identificar el cadàver per un tatuatge i que manté oberta una investigació. L'alcaldessa va aclarir que la zona «no és de difícil accés, de fet, és de les que es van inspeccionar al principi també per voluntaris». Així mateix, Rivas va destacar que no podia precisar si el cos presenta signes de violència, i va incidir que els experts estaven recollint totes les proves pertinents. D'altra banda, pel que fa a la possibilitat que alguna persona estigui involucrada en els fets, va destacar que «s'estan recollint proves», però de moment no hi ha res clar. L'Ajuntament decretarà tres dies de dol.

Sobre la família de la víctima, l'alcaldessa va assegurar que els familiars estan rebent ajuda psicològica tant per part de la Guàrdia Civil com per part de la Junta d'Andalusia, i que els han acompanyat durant tot aquest temps «perquè són molt lluny del seu territori i estan passant un moment tan difícil». Rivas va aclarir que ells ara mateix «volen estar sols, els hem acompanyat fins que ho han volgut, però estan destrossats».

Després d'indicar que la família de la jove seguirà a la zona fins que tingui tota la informació oficial del que va passar, l'alcaldessa va assenyalar que considera «lògic» que els veïns tinguin por després d'aquest tràgic succés. Amb tot, va destacar que El Campillo és «un poble tranquil, i va fer una crida a la calma. «És dur però les forces de l'ordre estan fent la seva feina», va explicar l'alcaldessa.