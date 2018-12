Trump retira la meitat dels militars desplegats a la frontera amb Mèxic

La meitat dels prop de 6.000 militars que van ser desplegats a la frontera dels Estats Units amb Mèxic per impedir el pas a les caravanes de migrants centreamericans han estat retirats. El portaveu del Pentàgon, el coronel Rob Manning, va explicar que dels 5.900 que van arribar a ser enviats en el pitjor moment de la crisi migratòria, el novembre, només queden 3.150 efectius a la frontera sud, dels quals 1.200 es concentren a Califòrnia; 1.050, a Texas; i 900, a Arizona. Donald Trump, va ordenar un desplegament militar sense precedents en la línia limítrofa davant el que va qualificar d'«invasió» per l'arribada de milers de migrants centreamericans. L'inquilí de la Casa Blanca va arribar a autoritzar les forces de seguretat que usessin foc real contra els migrants, però després es va retractar.

D'altra banda, Trump, va assegurar que s'hauria de portar als tribunals el programa de televisió Saturday Night Live per l'emissió d'un esquetx centrat en aquest cas en la seva persona. «Un escàndol real és la cobertura parcial, hora rere hora, de xarxes com NBC i màquines de centrifugar demòcrates com Saturday Night Live. No són més que una cobertura injusta de les notícies», va afegir.