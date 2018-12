El Congrés tomba de nou activar el 155 a Catalunya

Per segona vegada en dos mesos i en una nova escalada de tensió, Ciutadans no va aconseguir ahir el suport del Congrés perquè el Govern de Pedro Sánchez activi la maquinària de l'article 155 a Catalunya, que començaria amb un requeriment al president català, Quim Torra, a complir les seves obligacions legals.

Els socialistes hi van votar en contra amb Units Podem, els partits independentistes catalans –ERC i PDeCAT–, PNB, Compromís i Bildu, mentre que PP, UPN i Fòrum van votar també la moció, i CC es va abstenir.

Fa dos mesos hi va haver una votació similar, i la majoria de la cambra baixa ja va tombar sengles mocions de PP i Cs per posar en marxa el 155 després de les protestes violentes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) l'1 d'octubre i el suport que Torra els va brindar.

Rivera va advertir els socialistes que, si premen el botó vermell, «trencaran tots els ponts possibles» amb Cs i els espanyols els ho faran pagar a les urnes, com han fet a Andalusia, perquè el missatge que traslladaran als espanyols serà «letal», que els importa més «la butaca de Sánchez que defensar la Constitució». Rectificar i deixar de tenir d'aliats els separatistes obriria, segons l'opinió de Rivera, un nou camí, el del consens i «el retorn al constitucionalisme».

El PSOE va arremetre contra Cs per plantejar la petició del 155 sense que hi hagi «fets jurídics que ho justifiquin» i només per «atiar el conflicte i obtenir avantatges electorals». «Són uns piròmans. Volen el poder cremant la convivència d'Espanya. Només tiren gasolina al conflicte. Són uns irresponsables. Practiquen la política de terra cremada. Ni una sola solució», va retreure amb duresa el diputat del PSC José Zaragoza. Segons el seu parer, el que busca Cs és «tornar el poder al PP amb el seu pacte amb Vox» a Andalusia i el 155 és «la manta per amagar els seus acords foscos i vergonyants amb la ultradreta».

Per part del PP, el seu diputat Jordi Roca Mas va considerar que «el clima antidemocràtic» imposat per la Generalitat justifica l'activació del 155 per «normalitzar Catalunya i tornar a la democràcia plena». Roca Mas va advertir que Torra «no pot seguir ni un minut més» al capdavant del Govern després d'amenaçar amb un conflicte bèl·lic en apostar per la via eslovena. Els partits independentistes catalans van titllar de «pantomima» la moció de Ciutadans.