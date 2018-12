El detingut pel crim de Laura Luelmo confessa l´assassinat

Bernardo Montoya, l'únic detingut com a sospitós de la mort de Laura Luelmo, ha confessat que va matar la jove professora de Zamora. Montoya va sortir de la presó el passat mes d'octubre després de complir una condemna de dos anys i deu mesos per dos robatoris amb violència, segons confirmen a Europa Press fonts coneixedores del cas. Prèviament, va complir una altra condemna de 17 anys i nou mesos, en aquesta ocasió per assassinat i violació.

L'acusat, de 50 anys, portava tot just dos mesos en llibertat després de complir dues condemnes, segons consta en els registres penitenciaris. La primera va ser per matar el 1995 a una dona de 82 anys a Cortegana, a la qual va abordar a casa assestant-li diverses punyalades. El cas el va instruir un jutjat d'Aracena. Mesos després de complir aquesta condemna, va ingressar de nou a la presó per dos robatoris amb violència.