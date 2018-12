Els presos i Puigdemont porten la «vulneració» dels seus drets polítics a l'ONU

Els diputats presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull i l'expresident Carles Puigdemont presentaran dijous a Ginebra una demanda conjunta davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides per la "vulneració dels seus drets polítics com a membres del Parlament de Catalunya".

L'expresident Puigdemont, la secretària general d'ERC Marta Rovira i la diputada de la CUP Maria Sirvent explicaran en una roda de premsa conjunta els objectius de la demanda, en un acte que fonts properes a les formacions han destacat que és una mostra "d'unitat" i de suport de "tot el moviment independentista" a la situació dels polítics suspesos pel jutge Llarena.

Per explicar la demanda a l'ONU, l'acte de Ginebra també comptarà amb la presència de l'advocat Nico Krisch. A més, viatjaran a Suïssa la portaveu del grup parlamentari republicà, Anna Caula, el portaveu de JxCat, Albert Batet i Ernest Benach en representació dels expresidents del Parlament de Catalunya.



Demandes

La demanda que es presentarà dijous és una nova iniciativa que arriba després de diverses demandes similars presentades individualment per l'expresident Puigdemont o el diputat de JxCat Jordi Sànchez per vulneració dels seus drets polítics per quan no se'ls va permetre optar a la investidura. En el cas de Sànchez, el comitè de Drets Humans va dictar unes mesures cautelars reclamant que es respectessin els seus drets polítics.

A més, el mes de juliol, els exconsellers Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa van denunciar el seu empresonament preventiu al grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU, afegint-se a una demanda similar que ja havien fet, també, l'exvicepresident Oriol Junqueras, el diputat Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Jordi Cuixart.