La Generalitat i el Govern central perfilen una reunió a Barcelona per a demà

La Generalitat i el Govern de l'Estat mantenen converses per perfilar el format d'una reunió al més alt nivell entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, a la qual podrien sumar-se alguns ministres i consellers, i que se celebraria «probablement» demà a Barcelona.

Segons fonts de la Generalitat, tot i que ahir encara no s'havia pres «cap decisió definitiva», sí que «s'avançava» cap a una reunió en la qual participarien, a més de Sánchez i Torra, tres ministres i tres consellers. Un cop s'acordi el format de la reunió, es fixarà l'ordre del dia dels temes a tractar, segons les fonts esmentades.

La reunió, que fa dues setmanes semblava descartada, ha anat aconseguint versemblança als últims dies, al mateix temps que el Govern de la Generalitat suavitzava la seva posició davant la reunió del Consell de Ministres que se celebrarà a la Llotja de Mar de Barcelona aquest divendres 21 de desembre, contra la qual ja hi ha convocades diverses mobilitzacions independentistes.

Fonts coneixedores dels contactes van explicar que ahir, a Barcelona, hi va haver una reunió entre la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per explorar possibles formats de la reunió, que podria celebrar-se el dia 20, vigília del Consell de Ministres, o el mateix 21-D, en un edifici del Govern català, però no necessàriament el Palau de la Generalitat.

Artadi i Aragonès van plantejar a Calvo la possibilitat d'una trobada en què participin no només Sánchez i Torra, sinó també alguns ministres i consellers, encara que no consideren imprescindible que sigui una cimera entre els dos executius en ple, com suggerien fins ara, un format que la Moncloa ja va declinar.

El Govern català descarta una reunió exclusivament entre Sánchez i Torra, que és el que proposava Moncloa, llevat que pugui ser una trobada llarga i amb contingut polític de fons, i insisteixen que sigui quin sigui el format no ha de ser una cita merament protocol·lària per «fer-se una foto», sinó que hi ha d'haver un «ordre del dia» polític. Segons fonts del Govern, el contacte que mantenen Aragonès i Artadi, d'una banda, i Calvo, per l'altra, és «permanent».

El Govern central insisteix a demanar una reunió entre Sánchez i Torra, aprofitant qu el Consell de Ministres es fa divendres a Barcelona, però no tanca la porta que hi pugui haver altres contactes entre membres de l'Executiu i de la Generalitat. Així ho van apuntar fonts del Govern de Sánchez, que admeten que Catalunya viu circumstàncies especials i, a la pregunta de si hi pot haver altres reunions entre membres de tots dos executius, han assenyalat que «cal obrir pas a la política». Les fonts consultades admeten que hi continua havent contacte constant per intentar propiciar la trobada i esperen que finalment sigui possible la reunió entre Sánchez i Tor-ra, sense descartar altres reunions.

El PP, per la seva banda, espera que si finalment el president Sánchez es reuneix amb Torra li notifiqui personalment el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. D'aquesta manera ho va indicar la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, que va recalcar que Sánchez només ha de fer tres coses: trencar amb l'independentisme, aplicar el 155 i convocar eleccions.

Per la seva banda, la portaveu adjunta de Podem al Congrés, Ione Belarra, va destacar que una possible reunió entre els presidents del Govern i de la Generalitat contribuiria a la «normalització de relacions institucionals».