Un grup d'eurodiputats demana la mediació del Papa per evitar que «empitjori» la situació dels presos catalans

La Plataforma Diàleg UE-Catalunya ha enviat una carta al Papa Francesc perquè «intervingui» per evitar l'empitjorament de la situació dels presos catalans. En una missiva firmada pel seu portaveu i exministre d'exteriors eslovè Ivo Vajgl, la Plataforma demana «una reunió» amb el cap de l'Església catòlica per proporcionar-li «tota la informació» sobre el cas català. «Li demanem la seva oració i intervenció perquè la situació no empitjori, especialment per aquells que han posat en risc la seva vida amb la vaga de fam», afirma la carta. En aquest sentit, el grup d'eurodiputats asseguren que no demanen al pontífex que es posicioni sobre la independència, sinó que «ajudi a portar la llum i l'esperança de Nadal» als presoners catalans en vaga de fam i a les seves famílies.

Els eurodiputats també han traslladat al cap d'estat del Vaticà la seva «profunda preocupació» pel «punt crític» en què es troba Catalunya.

Així, denuncien a la carta la situació dels líders independentistes empresonats preventivament i acusen el Tribunal Constitucional de «bloquejar» els seus recursos per retardar el seu «accés a la justícia europea».