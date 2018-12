La Guàrdia Civil deté un expresidari per la mort de Laura Luelmo

Bernardo Montoya, el detingut ahir per la seva presumpta relació amb el crim de Laura Luelmo al Campillo (Huelva), feia dos mesos que estava en llibertat després de sortir de la presó el mes d'octubre passat un cop va haver complert una condemna de dos anys i deu mesos per dos robatoris amb violència contra dones ocorreguts el 2015, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores del cas. Prèviament, havia complert una altra condemna de 17 anys i nou mesos, aquesta vegada per l'assassinat, obstrucció a la justícia i violació de domicili d'una anciana de 82 anys a uns 50 quilòmetres del Campillo.

Segons l'autòpsia practicada al cos de Laura Luelmo, la jove mestra de 26 anys natural de Zamora, apunta al fet que la causa de la mort va ser un traumatisme cranioencefàlic provocat per un fort cop al cap. Segons fonts de la recerca consultades per Europa Press, la defunció va tenir lloc entre el 14 i el 15 de desembre. Els investigadors de la Guàrdia Civil rastregen la zona pròxima al Campillo on va aparèixer el cos per buscar indicis sobre aquesta mort.