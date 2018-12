L'actor Willy Toledo anirà a judici per haver insultat Déu i la Verge a Facebook

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid ha emès un acte en el qual dicta l'obertura de judici oral contra l'actor Willy Toledo per un delicte contra la llibertat de consciència i d'ofensa als sentiments religiosos i per un delicte d'obstrucció a la Justícia. De moment, no hi ha data per a la vista. A més, l'actor haurà de pagar 500 euros de fiança per danys i perjudicis, segons precisa el jutjat en la resolució. De moment, es manté la llibertat provisional per a l'acusat. L'associació Advocats Cristians va interposar una denúncia contra l'actor per uns missatges publicats al seu perfil de Facebook el 2015 i el 2017 en els quals insultava Déu i a la Verge. Durant la fase d'instrucció, Toledo va ser cridat a declarar tres vegades. Després de no acudir a les dues primeres citacions per considerar que no havia comès «cap delicte» sinó que havia «exercit la seva llibertat d'expressió», el 12 de setembre va ser detingut per assegurar la seva compareixença als jutjats. El jutge del jutjat número 11 de Madrid va concloure en la seva resolució del 26 de setembre que els fets objecte d'instrucció podrien ser «constitutius d'un delicte contra els sentiments religiosos».