El Regne Unit es prepara per a un Brexit sense pacte i posa en alerta 3.500 soldats

Els ministres del Govern britànic han acordat que la preparació per a un escenari de procés de sortida del país de la Unió Europea sense acord ha de ser la seva prioritat operativa i han assenyalat que les empreses han d'analitzar amb serietat la possibilitat d'una sortida abrupta del club comunitari, segons va explicar ahir el ministre britànic pel Brexit, Stephen Barclay.

D'altra banda, el ministeri britànic de Defensa va afirmar que posarà 3.500 soldats «en alerta» per si han d'assistir ports o aeroports en cas d'un Brexit sense acord.

«En la reunió del gabinet d'avui, hem acordat que la preparació per a un (escenari de) no acord serà una prioritat operativa dins del Govern encara que la nostra prioritat general segueix sent garantir un acord», va dir Barclay, en declaracions a la cadena de televisió Sky News.

La setmana passada, el Govern britànic va decidir ajornar la votació a la Cambra dels Comuns sobre el pacte del Brexit tancat per la primera ministra, Theresa May, amb els 27 en el Consell Europeu del 25 de novembre a Brussel·les.

Des de llavors, May no ha tornat a posar data a la votació al Parlament i ha superat una moció de confiança presentada per parlamentaris del seu partit, per després intentar aconseguir més garanties sobre l'acord en la Unió Europea sense aconseguir més compromisos.

Els laboristes han reclamat a la primera ministra que sotmeti el pacte a votació a la cambra baixa i planegen presentar una moció de censura contra Theresa May, que si és aprovada no seria vinculant encara que suposaria una garrotada per a la cap del Govern.