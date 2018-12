Un relator especial denuncia el rebuig de l'ONU a publicar un informe amb crítiques a l'Estat per l'1-O

El Relator Especial de l'ONU Michel Forst ha denunciat que l'Oficina de l'Alt Comissionat dels Drets Humans de Nacions Unides (OHCHR, en les seves sigles en anglès) es nega a publicar el seu informe anual sobre la situació dels drets humans al món, que inclou crítiques a l'Estat espanyol per l'ús «excessiu» de la força l'1-O. L'anàlisi, que avalua 140 països, expressa «preocupació» per les «creixents restriccions de la llibertat d'expressió i d'assemblea a Espanya». Forst ha compartit a les xarxes socials l'informe i ha assegurat que l'OHCHR «no ha acceptat publicar-lo», tot i que no n'ha detallat els motius. D'altra banda, l'expert en drets humans constata al text que «els defensors del dret a l'autodeterminació» a Catalunya han patit «una creixent restricció a les seves activitats» en el darrer any.

En aquest sentit, el Relator Especial de l'ONU per als defensors dels drets humans exigeix a les autoritats espanyoles que «respectin els drets d'expressió i assemblea, especialment els d'aquells amb visions contràries a l'Estat».

Sobre les limitacions a la llibertat d'expressió, Forst s'ha mostrat «particularment» preocupat per «la intensificació d'aquesta tendència després del referèndum d'independència del 2017.

El Relator de l'ONU reconeix que respondre a reptes com «els moviments separatistes» i «protegir els drets dels defensors» dels drets humans és «una tasca difícil», però creu que tots els estats «s'hi han de comprometre».



Força policial l'1-O

«El Relator Especial continua profundament preocupat pels constants informes sobre l'ús de la força per part de la policia i la impunitat amb què es tracta aquesta», diu l'informe, que recull denúncies sobre la violència policial l'1-O.

Per això, Forst «encoratja a Espanya» a implementar «controls estrictes» en l'ús de la força policial durant les manifestacions i que «les víctimes» d'aquesta violència disposin d'un mecanisme «transparent i efectiu» perquè els policies que l'hagin exercit rendeixin comptes pels fets.