Xi aposta per continuar les reformes a la Xina: «L'obertura porta progrés»

El president xinès, Xi Jinping, va fer una crida ahir a la posada en pràctica de reformes segons els termes de Pequín, i va subratllar que no es poden no oferir noves mesures al seu discurs amb motiu del 40 aniversari de la liberalització del mercat. En la seva declaració, Xi va demanar donar suport a l'economia estatal i el desenvolupament del sector privat i va dir que la Xina expandirà els seus esforços d'obertura per garantir la posada en marxa de grans reformes. Xi va parlar enmig d'una creixent pressió perquè acceleri les reformes i millori l'accés al mercat per a les companyies estrangeres davant els efectes que la guerra comercial amb els Estats Units està tenint en l'economia.