21D: segueix la jornada de mobilitzacions en directe

El sobiranisme afronta aquest 21 de desembre de 2018 com una nova jornada de mobilització ciutadana al carrer. Des de l'ANC, Òmnium i altres entitats independentistes s'han preparat actes reivindicatius coincidint amb la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. Seran protestes, afirmen,«amb pau i tranquil·litat». Paral·lelament hi ha el dubte sobre les accions que duran a terme els CDR, que poden afectar la mobilitat i els serveis públics. I la Intersindical ha convocat una aturada entre les 12.30 i les 14.30. En aquest article pots seguir en directe el 21D, amb informació actualitzada al moment sobre estat de les carreteres, afectacions del transport públic, indrets on hi hagi mobilitzacions i les declaracions dels protagonistes del dia.



L'acte central del 21D serà una manifestació a Barcelona, a les 18 h. Darrere d'aquesta crida hi ha organitzacions com la Comissió del 21D, l'ANC, Universitats per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalanes. El lloc escollit, els Jardinets de Gràcia, està allunyat d'on se celebrarà la reunió del Consell de Ministres -la Llotja de Mar, a uns tres quilòmetres-, i la marxa tindrà com a lema 'Tombem el Règim. Pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació, contra la repressió'. Més informació sobre la manifestació del 21 de desembre a Barcelona.



Més enllà d'aquesta manifestació, per aquest divendres al matí s'han convocat altres protestes com per exemple una marxa de vehicles cap a Barcelona impulsada per l'ANC, o un acte polític d'Òmnium davant de l'Estació de França -en aquest cas, sí que està prop de la Llotja-.



L'única organització que ha decidit convocar ara per ara davant de la Llotja són els Comitès de Defensa de la República (CDR), que han demanat concentrar-se davant de l'edifici des de primera hora del matí.





