Així afectarà el 21 de desembre al transport públic de Barcelona

Els dispositius de seguretat i la manifestació de la tarda al passeig de Gràcia produiran desviaments i limitacions de les línies d'autobús

Amb motiu de la convocatòria de diversos actes a la ciutat de Barcelona coincidint amb la celebració del Consell de Ministres, aquest divendres 21 de desembre, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adverteix que es poden produir afectacions i restriccions en la mobilitat especialment en el transport de superfície. Es recomana informar-se de l'estat del servei a través dels canals habituals i preveure un temps addicional per als desplaçaments.

Afectacions a les línies de bus



Aquest divendres les alteracions seran severes en un bon nombre de línies d'autobusos, especialment les que circulen o travessen l'àmbit central de la ciutat, incloses les del Barcelona Bus Turístic. Durant tot el dia es poden produir desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l'àmbit de l'afectació en bona part de les línies de la xarxa de TMB.

Al matí hi ha convocades diverses concentracions als voltants de la Casa de la Llotja de Mar i davant de l'Estació de França, que provocaran afectacions al transport de superfície en funció dels talls de trànsit que estableixi el dispositiu de seguretat. A la tarda hi ha convocada una manifestació que començarà als Jardins de Salvador Espriu i baixarà pel passeig de Gràcia fins a la Gran Via de les Corts Catalanes. En aquest cas, les línies de bus que patiran restriccions en forma de desviaments o limitacions de recorregut seran almenys les següents: D50, H8, H10, H12, H16, V15, V17, 6, 7, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 52, 54, 62, 67 i les rutes del Barcelona Bus Turístic.

El servei previst al metro és l'habitual d'un feiner



El servei previst a la xarxa de metro serà l'habitual d'un dia feiner. En cas de gran afluència de passatge, s'ordenaran els fluxos i s'adoptaran, si és necessari, accions de regulació (talls intermitents, realització dels enllaços per l'exterior, etc.) per evitar situacions de risc en vestíbuls i andanes. En aquest cas, caldrà seguir en tot moment les indicacions que doni el personal de Metro, que estarà en contacte amb les autoritats de seguretat pública.

D'altra banda, amb motiu de la convocatòria de vaga general parcial plantejada per un sindicat per aquest divendres, 21 de desembre, poden produir-se alteracions a les xarxes de metro i autobusos de TMB, en funció del seguiment que tingui. La Generalitat de Catalunya ha dictat una ordre que estableix la prestació de serveis essencials i que per al metro i els autobusos garantirien una oferta equivalent al 75% de l'habitual de 12.30 a 14.30 hores.

TMB oferirà informació actualitzada i alternatives de transport a través del perfil de Twitter @TMBinfo. Com és habitual, el web de TMB i l'aplicació TMB App informaran de manera automàtica de les possibles alteracions en la circulació del metro a través del semàfor d'estat del servei i també s'actualitzarà la informació a l'avís corresponent a la secció d'estat del servei del web de TMB.