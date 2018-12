Cas Laura Luelmo: Troben una manta amb sang a prop d'on va aparèixer el cos

La Guàrdia Civil ha trobat en les últimes hores una manta amb restes de sang en el punt quilomètric 167 de la N-435, prop de Les Mimbreras, el paratge on van trobar el passat dilluns el cos sense vida de Laura Luelmo, han informat fonts de la investigació. En el camí d'accés al cementiri del Campillo (Huelva) han recuperat també una bossa de plàstic amb les claus del cotxe i del domicili de la mestra, a més d'un moneder i estris d'higiene.

Aquestes fonts han explicat que la manta amb restes de sang està pendent de l'anàlisi científica, encara que tots els indicis apunten que es tracta de restes de la mestra de 26 anys natural de Zamora. Tant a la manta com a la bossa de plàstic han arribat els investigadors després de l'interrogatori de Bernardo Montoya, autor confés del crim.

Les claus són del cotxe Kia de la jove i de la casa al carrer Còrdova del Campillo que va llogar el passat 4 de desembre. Es va traslladar a aquesta localitat des de Zamora per a cobrir una baixa a l'institut de Nerva. Tant aquest habitatge com el de davant, on vivia Bernardo Montoya, estan sent objecte d'anàlisi per recollir proves del crim. També s'analitza el cotxe Alfa Romeo negre de l'autor confés.

Fonts de la investigació han assegurat que no tenen proves concloents sobre el lloc exacte en el qual Bernardo Montoya va violar a la Laura i la va matar amb un fort cop al front, utilitzant per a això «un objecte». «No hi ha proves concloents», segons aquestes fonts, que la víctima fos retinguda contra la seva voluntat casa de l'autor del crim.

Insisteixen que la confessió de l'autor del crim està plena d'enganys, ja que manté que no va violar a la Laura, i d'inexactituds, per aquest motiu se segueixi investigant què va passar entre el dimecres 12 de desembre, dia en què desapareix la jove de Zamora , i el 14 o 15 de desembre, interval de temps en què l'autòpsia ha datat la mort. Els investigadors tenen fins demà divendres com a termini legal màxim -72 hores-- per mantenir sota custòdia policial al detingut, que es troba a la Comandància de Huelva.



La Manta amb la qual va traslladar a la Laura?

La troballa es va produir ahir a la nit i s'ha inclòs aquest dijous al matí com a novetat en la investigació. La manta es trobava en el punt quilomètric 167 de la N-435, la carretera que uneix Huelva i Badajoz. Bernardo Montoya ha declarat que va ser amb aquesta manta amb la que va traslladar el cos, tot i que fonts de la investigació matisen que han de comprovar encara l'escenari del crim i si realment hi va haver trasllat del cos. Els agents treballen amb la hipòtesi que la Laura va morir malferida a Las Mimbreras.

El cadàver de Laura es trobava cap per avall en aquest paratge als afores del Campillo, als voltants de la N-435, concretament al punt quilomètric 166, a un quilòmetre d'on s'ha recuperat la manta. Del cos va alertar cap a les 12.00 hores de dilluns un voluntari que participava en les tasques de recerca, ja que va trobar peces de dona. La Guàrdia Civil va trobar a uns 200 metres les peces de roba i després el cadàver, semiocult en una zona de terraplè i matolls.