Casado diu que Torra vol una «guerra civil» i Sánchez li retreu haver estat callat amb Rajoy

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que el president de la Generalitat, Quim Torra, el que «vol és un vessament de sang i una guerra civil» a Catalunya i va recriminar a Pedro Sánchez que li plantegi fer una «comissió com si fos un estat independent» en comptes d'aplicar el 155 en el Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona. En la sessió de control al Govern espanyol en el ple del Congrés, el cap de l'Executiu central va etzibar a Casado que ofereix diàleg, però dins de la llei i la Constitució. A més, va recriminar al president dels populars com estava de «callat» l'any passat quan governava Mariano Rajoy i es produïen també protestes i talls d'autopistes pels independentistes. Així, Sánchez va recordar que el març de l'any passat es van tallar «el nord i el sud de Catalunya» a l'AP-7 i l'AP-2 i va destacar que tant Mariano Rajoy com el seu ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, van dir que «no era el moment de polemitzar» amb els Mossos. «Nosaltres, al contrari, hem requerit a la Generalitat de Catalu-nya que ens digui exactament què és el que ha passat i que assumeixi les seves responsabilitats», va destacar.