Els CDR fan talls a la Diagonal en protesta per la presència del govern espanyol a Barcelona

Membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) fan talls a la Diagonal des de les vuit del vespre per protestar per la presència del govern espanyol a Barcelona. Els talls els fan entre l'hotel Sofia, on aquesta hora ha de començar l'entrega dels premis de Foment del Treball –on s'espera la presència de Pedro Sánchez i Quim Torra- i la seu de CaixaBank. Cal recordar que al Palau de Pedralbes els dos mandataris han participat en una reunió amb altres membres dels respectius governs des de les set de la tarda. Els membres dels CDR han fet un primer tall d'uns cinc minuts que ha acabat quan membres de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra els han obligat a situar-se als laterals de la via sense que en cap moment hi hagi hagut enfrontaments.

Després han protagonitzat un segon tall a la mateixa zona mostrant pancartes amb els lemes 'Tombem el règim' i 'Governem-nos'. També criden consignes a favor dels polítics independentistes presos. Les accions es desenvolupen davant la presència de diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra.