Els cinc expresidents de la Generalitat demanen posar fi a la vaga de fam

Els cinc expresidents de la Generalitat i els quatre expresidents del Parlament van emetre ahir un comunicat conjunt en el qual demanen als quatre presos en vaga de fam que posin fi a la seva mesura de protesta, per a així «salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut».

El comunicat és signat per Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont, els últims cinc expresidents de la Generalitat, així com per Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert i Carme Forcadell, els quatre últims expresidents del Parlament català, a més del Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

El Síndic de Greuges i els expresidents es dirigeixen a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, els quatre presos de JxCat a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, en vaga de fam, per demanar-los que «considerin posar fi» a la seva acció de protesta.

«En aquests moments, cal pensar a salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut i a garantir la seva participació amb plenes facultats en la imminent fase de defensa processal i, més endavant, en el futur polític del país», assenyala el comunicat, que reuneix, en un fet sense precedents, tots els expresidents de la Generalitat i del Parlament.

Segons els signants, «la vaga de fam ha donat visibilitat a la seva situació processal i ha remogut consciències a escala nacional i internacional», al mateix temps que el Tribunal Constitucional (TC) «ja ha posat calendari a la resolució dels recursos d'empara interposats en els últims mesos, i ja n'ha resolt alguns».

Jordi Sànchez i Jordi Turull compleixen avui 20 dies de vaga de fam, mentre que Josep Rull i Joaquim Forn es van afegir tres dies més tard a aquesta mesura de protesta, per denunciar que el Tribunal Constitucional no desencalla els seus reiterats recursos d'empara des de fa un any per evitar així que puguin acudir a la justícia europea.