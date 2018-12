Ciutadans es querella contra Torra abans del 21-D per «emparar la violència» dels CDR

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va anunciar ahir una querella que presentarà avui contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per «emparar i justificar» allò que va qualificar d'actes «violents» dels Comitès de Defensa de la República (CDR). Arrimadas va anunciar la querella -sense precisar quins delictes inclouria- durant un ple monogràfic del Parlament proposat per Ciutadans per debatre sobre «el cop a la democràcia iniciat el 6 i 7 de setembre del 2017», amb l'aprovació de les anomenades «lleis de desconnexió».

La dirigent de la formació taronja va justificar la querella perquè Torra encara no ha fet una crida als CDR que desconvoquin els «actes il·legals i violents» previstos per a aquest divendres a Barcelona coincidint amb la reunió del Consell de Ministres.

Torra va advertir Arrimadas de la «irresponsabilitat absoluta de buscar la crispació» i va considerar una «vergonya» que «l'amenaci» amb una querella enmig d'un ple del Parlament.

Després de reiterar que l'independentisme «mai» usarà la violència ni presentarà querelles contra unes «idees», el president català va denunciar que hi ha diputats de l'oposició que preferien exercir de jutges: «Parin de judicialitzar la política, parin d'una vegada», va exhortar a la bancada de Ciutadans. Torra va advertir a la portaveu de Ciutadans que no tem les seves «amenaces» ni «les seves querelles preventives».

JxCat i ERC van coincidir a criticar que s'interposi una querella sobre «fets futuribles», pel que podria passar divendres, i Catalunya en Comú Podem també va criticar l'anunci de Ciutadans: «Menys querelles i més política», va reclamar la dirigent dels comuns Jéssica Albiach. De la seva banda, el líder de PSC-Units, Miquel Iceta, va incidir en la via del «diàleg, negociació i pacte».