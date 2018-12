Quim Torra i Pedro Sánchez, reunits a Pedralbes

La reunió al Palau de Pedralbes amb els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez, el vicepresident, Pere Aragonès; la portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi; la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo; i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha començat a les 19:30 hores d'aquest dijous. A més, els dos presidents podrien trobar-se a banda durant una estona, en una cimera entre els dos executius que arriba la vetlla del Consell de Ministres d'aquest divendres a la Llotja de Mar (Barcelona), davant una gran expectació mediàtica. Artadi i Batet atendran la premsa després de la reunió. S'espera que Torra faci una proposta política rellevant durant la reunió, segons apunten fonts de Palau.

Aragonès ha estat el primer a arribar al Palau de Pedralbes a les 18:30 hores, i Torra i Artadi ho han fet a les 18:45. A les 19:15 ha arribat Sánchez, acompanyat de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. El president de la Generalitat ha sortit de l'edifici per rebre el cap de l'executiu espanyol, que han encaixat les mans i han entrat al Palau de Pedralbes. Finalment, Calvo i Batet han arribat a les 19:20 hores.



Generalitat i Moncloa discrepen



La convocatòria de Palau indica que la "cimera" serà entre els governs català i espanyol, incloent els dos presidents a la mateixa reunió. La Moncloa, que ha enviat la convocatòria poc després que acabés la roda de premsa d'Artadi, assegura que Torra i Sánchez mantindran una reunió "en paral·lel" a la trobada de Calvo i Batet amb Aragonès i Artadi.

A la roda de premsa d'aquest migdia, posterior al Consell Executiu, Artadi ha insistit que el diàleg amb la Moncloa ha de ser permanent per resoldre el "gran tema", en referència al conflicte polític. Així mateix, la portaveu ha assegurat que té "plena confiança" perquè les mobilitzacions de dijous i divendres siguin "pacífiques".



Practicar el diàleg



Al llarg de la roda de premsa, Artadi ha instat reiteradament Sánchez a practicar el diàleg, més enllà de la reunió d'aquest dijous. En aquesta línia, la portaveu ha remarcat que les reunions bilaterals entre consellers i ministres no resolen el "gran tema". "Cal ser prou oberts per trobar un mecanisme estable per poder anar avançant", ha afegit Artadi, després de reclamar que Sánchez traslladi les seves "bones paraules" també en fets.

La consellera ha lamentat que no s'hagi pogut avançar en l'ordre del dia, tot i que remarcat que no s'ha posat cap "línia vermella" i que s'ha acordat que es pugui parlar "de tot" per fixar prioritats. De fet, Artadi ha culpat les desavinences internes del PSOE a aquesta qüestió: "La impressió que tenim és que ara mateix hi ha persones que aposten per un 155 indefinit, com Pablo Casado (PP), i d'altres que fan declaracions ponderades pel diàleg". Així, Artadi espera quina actitud tenen Sánchez, Calvo i Batet durant aquesta tarda.



Mobilització pacífica



Com ve fent durant les rodes de premsa de les setmanes prèvies, Artadi ha insistit que la Generalitat garantirà tant el dret a reunió del Consell de Ministres a Barcelona, com el dret a protesta i a manifestar-se dels ciutadans. Així mateix, ha anunciat que els consellers no assistiran a la manifestació de la tarda, tot i que sí que ho faran diputats de JxCat i ERC.

Desenes de persones s'han concentrat a les portes del Palau de Pedralbes, convocades pels CDR i Arran, des d'una hora abans de l'inici de la reunió entre els dos governs. S'hi han vist banderes que reclamen la llibertat dels polítics empresonats, i un grup de cinc persones amb una ensenya espanyola.