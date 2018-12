El Govern central ultima mesures normatives per evitar l'impacte negatiu de la sortida del Regne Unit

La secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, va avançar ahir que el Govern central estudia aprovar mesures normatives per pal·liar els efectes negatius d'una sortida «sense acord» del Regne Unit de la Unió Europea.

Méndez va assenyalar que Regne Unit passarà a ser a la fi de març «un país tercer» i, en matèria comercial, si no hi ha acord, es passarà a una relació sota les normes de l'Organització Mundial del Comerç i ja no com a país membre de la Unió Europea.

«Per remeiar els efectes negatius d'una retirada sense acord i per garantir que el marc de l'EU-27 continuï sent operatiu després de la sortida, caldrà adoptar mesures normatives tant a nivell de la UE com dels Estats membres. Espanya està en això, igual que altres països. Són mesures que poden afectar el transport, visats, Seguretat Social, entre altres», va assenyalar en l'obertura de la jornada «Brexit: impacte sobre l'empresa i plans d'acció» organitzada per KPMG i Cinco Días.

Les negociacions del Brexit s'han convertit en una de les qüestions destacades en l'agenda de moltes empreses espanyoles en el curt termini.