JxCat i ERC proposen expressar el suport a l'autodeterminació i la solidaritat amb els presos

Els grups de JxCat i ERC preconitzen en les seves Propostes de Resolució (PR) del ple monogràfic sobre el que va passar al Parlament el 6 i 7 de setembre del 2017, que la cambra reiteri el seu suport a l'autodeterminació així com la seva solidaritat amb els presos independentistes.

En les dues PR de JxCat i ERC, que seran votades avui, els grups que donen suport al Govern reiteren que «el poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà, i com a tal té dret a l'autodeterminació». També indiquen que «arran de la negativa de l'Estat a acceptar la demanda ciutadana majoritària de determinar lliurement i democràticament la seva condició política, el poble de Catalunya es troba sotmès a un marc institucional que no té legitimitat democràtica que no ha obtingut mai el consentiment dels ciutadans».

En les propostes s'expressa el compromís de «defensa de la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats, així com el de preservar aquests drets per mitjà de tots els òrgans rectors del Parlament». Un altre punt del text denuncia «els atacs a la inviolabilitat i la immunitat parlamentàries, com a instruments democràtics per a la defensa de la llibertat d'expressió, la separació entre els poders legislatiu i judicial, i la lliure formació de la voluntat del Parlament i la seva independència». JxCat i ERC proposen reivindicar l'actuació de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell «com a garant del debat i els drets polítics de tots els diputats com a representants del poble».