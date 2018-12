El líder laborista, acusat de dir «estúpida» a May en un debat parlamentari

El líder de l'oposició al Regne Unit, el laborista Jeremy Corbyn, va ser objecte de crítiques ahir després que durant un debat parlamentari suposadament titllés d'«estúpida» la primera ministra, Theresa May, cosa que el mateix Corbyn va negar després de la polèmica desfermada.

L'incident va tenir lloc durant la sessió de control al Govern en la Cambra dels Comuns, durant la qual els dos principals líders polítics van tornar a enfrontar-se pel Tractat de Retirada de la Unió Europea i les seves respectives posicions entorn de la seva futura votació. En un moment determinat, May va enlletgir a Corbyn la seva posició i va assegurar que la seva pròpia bancada no estava «impressionada» per la posició que havia adoptat durant aquestes últimes setmanes. Les càmeres van enfocar a continuació Jeremy Corbyn, que en veu baixa aparentment es refereix a May com a «estúpida».

Els diputats del Partit Conservador van recriminar al dirigent opositor el qualificatiu, mentre que el president de la Cambra, John Bercow, va al·legar que no pot «declarar immediatament culpable o innocent» Corbyn.