21-D: segueix la jornada de mobilitzacions en directe

El sobiranisme ha tornat a demostrar aquest 21 de desembre capacitat de mobilització amb una jornada de protesta que tanca aquest vespre una manifestació multitudinària al Passeig de Gràcia de Barcelona. Els disturbis que han tingut lloc al matí i al migdia protagonitzats pels CDR s'han saldat 12 arrestats, 10 a Barcelona i 2 a l'Ampolla i 62 persones ateses pels serveis d'emergències. En aquest article pots seguir en directe el 21D, amb informació actualitzada al moment sobre estat de les carreteres, afectacions del transport públic, indrets on hi hagi mobilitzacions i les declaracions dels protagonistes del dia.





19.01 h

Crits de «llibrertat presos i preses polítiques» al Passeig de Gràcia

18.18 h

Milers de persones s'apleguen als Jardinets de Gràcia

17.22 h

El Govern assegura que la "majoria" de les actuacions dels Mossos han estat "correctes"

Elsa Artadi, portaveu del Govern

16.37 h

51 persones ateses pel SEM, 46 per contusions

16.25 h

Nou detingut a Barcelona, ja en són 12

16.01 h

Els CDR carreguen contra l'actuació dels Mossos i demanen la dimissió de Buch

Mossos i manifestants, cara a cara a Barcelona. FOTO: EFE

15.27 h

Els manifestants que queden a Via Laietana llencen objectes contra els furgons policials

14.41 h

S'eleven a onze els detinguts

14.31 h

32 ferits, 20 d'ells Mossos, fins a les 14.30 h

Actuació dels Mossos a Drassanes

14.22 h

Rivera acusa Torra de «segrestar»

13.50 h

S'eleven a set els detinguts a Barcelona

Manifestants llancen pintura als Mossos. FOTO: Reuters

13.04 h

Desallotgen els manifestants que ocupaven l'AP-7 a Girona

12.55 h

Un periodista d'Intereconomia, agredit a Via Laietana

12.43 h

Riera: «Convocar que tothom segueixi mobilitzant-se al llarg del dia»

12.25 h

Els enfrontaments entre manifestants i Mossos, en imatges

12.13 h

Mauri, a Sánchez: «L'única proposta és que l'aeroport es digui Josep Tarradellas?»

12.08 h

Tres detinguts a Drassanes i càrregues dels Mossos

Agents de policia detenen un manifestant a Barcelona. FOTO: EP

11.41 h

Moncloa diu que va protestar més gent al carrer pel Consell de Ministres de Sevilla

11.08 h

Mossos multa amb 200 euros conductors que participaven en una marxa lenta

Un dels afectats explica com ha estat la intervenció dels Mossos

10.55 h

S'aixeca el tall de l'A-2, a Alcarràs

10.22 h

Els ministres ja estan reunits a la Llotja del Mar mentre hi ha càrregues a Paral·lel

Arribada de Sánchez i els ministres, entre xiulets, a la Llotja del Mar

09.57 h

Detingut a Via Laietana un home amb material que podria ser utilitzat per fer un artefacte explosiu

09.52 h

Marxa lenta a la C-16, a Sallent

09.39 h

Normalitat al transport

09.35 h

Reunió Sánchez-Colau, prèvia al Consell de Ministres

Ada Colau i Pedro Sánchez aquest 21D. Foto: ACN

09.17 h

Un 53% menys de vehicles entren a Barcelona entre les 6 i 8

09.08 h

El Consell de Ministres, a partir de les 9.30 h

08.39 h

Actualització de carreteres afectades:

Talls intermitents en alguns dels principals accessos a Barcelona

B-10 (Nus de la Trinitat)

A-2: Alcarràs i Jorba

AP-7: a l'Ampolla; a Sils en sentit Barcelona, i a Girona en dos sentits de la marxa

N-II: a Medinyà, Fornells i Bàscara

C-25 a Santa Coloma de Farners i Campllong

C-66 a Palol

C-31 a Ullà i Verges

C-37 a la Vall d'en Bas

C-65 a Llambilles

Gi-623 entre Ventalló i Saus (pas alternatiu)

GI-634 a Verges

AP-7 a l'Ampolla

08.35 h

Albiol titlla els CDR d'«aprenents de dictadors»

Alguna cosa falla en la sociedad catalana cuando unos abducidos con vocación totalitaria y aprendices de dictadores, son capaces de crear el caos al resto de millones de catalanes y éstos -la sociedad de gentes normales y decentes- no reacciona. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 21 de desembre de 2018

08.12 h

La Línia RG1, aturada per foc a les vies

07.43 h

Tallada l'AP-7 i l'A-2; reoberta la Ronda Litoral

07.24 h

Fort desplegament policial a la Llotja del Mar de Barcelona

07.05 h

Reoberta la C-16 a Manresa; talls a les Rondes

05.59 h

Primeres carreteres tallades

A les 05.54 hores:

Tallades

- En sentit Barcelona C-16 a Manresa



- En els dos sentits de la marxa:

- C58 a Vacarisses

- C65 a Llambilles

- C25 a Campllong#21D #ProteccioCivil https://t.co/ztda73XN7u — Protecció civil (@emergenciescat) 21 de desembre de 2018

05.00 h

Segueix el 21D en directe

11 h, Consell Popular de Ministres

12.30 h, vaga Intersindical

18 h, manifestació Tombem el Règim

Persones amb estelades i pancartes amb missatges com 'Pau' o 'Llibertat' en anglès recorren el Passeig de Gràcia de Barcelona, en una marxa que clourà amb parlaments de Marta Torrecillas, víctima de l'1-O, i l'actriu Sílvia Bel. La manifestació està convocada per la Comissió del 21-D, que compta entre d'altres amb la participació d'entitats com l'ANC, Arran o les JERC. Els participants criden lemes com 'llibertat presos i preses polítiques', en una manifestació en què l'ambient és tranquil i familiar.La manifestació unitària convocada per la Comissió del 21D, reuneix a hores d'ara milers de persones al Passeig de Gràcia de Barcelona. L'hora d'inici prevista era les 18 h i ha de desfilar des dels Jardinets de Gràcia amb el lema 'Tombem el Règim. Pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació, contra la repressió'.a portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que la "majoria" de les actuacions dels Mossos han estat "correctes", durant les diverses mobilitzacions d'aquest divendres en protesta per al Consell de Ministres a Barcelona. Així s'ha expressat la també consellera de Presidència durant una roda de premsa al Palau de la Generalitat, posterior a la compareixença de les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet, a la Llotja. Artadi ha subratllat que el desenvolupament de les manifestacions ha estat "exemplar", i ha destacat que la majoria de la ciutadania mobilitzada hagi optat per aïllar i evitar les accions violentes d'alguns individus.{C}{C}El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 51 persones en el marc del dispositiu del 21-D, 46 per contusions. Els altres cinc són quatre policies nacionals amb un quadre de gastroenteritis i un manifestant que ha patit un còlic nefrític. Hi ha hagut sis trasllats a centres mèdics però no hi ha cap cas de gravetat. Trenta de les persones ateses i donades d'alta en el mateix lloc són agents dels Mossos d'Esquadra. Interior assegura que hi ha 28 policies afectats en els aldarulls al centre de la ciutat.Ja són dotze els detinguts per les protestes amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. Deu han estat arrestats a Barcelona i dos a l'Ampolla. Dels detinguts a Barcelona, set han estat a la zona de les Drassanes per enfrontaments amb la policia, un a Via Laietana per desordres públics que portava material que podria ser utilitzat per fer un artefacte incendiari o explosiu, un a la plaça Antoni López per atemptat als agents a l'autoritat, i un altre a plaça Urquinaona per atemptat als agents a l'autoritat. Els altres dos detinguts han estat a l'Ampolla per desordres públics i danys, on els CDR han tallat l'AP-7.Els CDR han carregat aquest divendres contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el dispositiu per protegir la Llotja de Mar i han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. Hi ha hagut diverses càrregues a l'avinguda Paral·lel, a Drassanes, a Via Laietana i al carrer Fusteria. "Dues de les vergonyes d'aquest país: els Mossos i Miquel Buch", apunten els comitès en una piulada des del seu compte oficial, on han considerat que el que ha passat aquest matí ha estat "inadmissible". "La BRIMO no t'hagués hagut de protegir quan els mossos et rodejaven", han dit al conseller fent referència a la sortida escortada de Buch del Departament aquest dimecres per una protesta sindical. "Dimissió en bloc, per ineptes", conclouen els CDR.Els manifestants que queden a Via Laietana han llençat objectes contra els furgons policials passades les tres de la tarda. Els vehicles dels Mossos d'Esquadra pugen i baixen pel carrer per dispersar els concentrats que encara queden, un cop el trànsit s'ha obert. Continuen les corredisses i la tensió entre policia i manifestants. Hi ha un grup important davant de l'edifici de Correus. El Departament d'Interior ha donat per finalitzat pocs minuts abans de dos quarts de tres del migdia el dispositiu de seguretat al voltant de la Llotja de Mar, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres.Ja són onze els detinguts per les protestes aquest 21-D, nou a Barcelona i dos a l'Ampolla. Set s'han fet a la zona de Drassanes, un dels punts on hi ha hagut més tensió i on els concentrats llançaven pedres, ampolles i altres objectes a la policia catalana. Pels mateixos fets hi ha hagut posteriorment un novè arrestat, mentre que a primera hora s'ha detingut una persona a Via Laietana. D'altra banda, la policia ha detingut dues persones més a l'Ampolla, on els CDR han tallat l'AP-7.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès, 27 per contusions. Són. 20 dels 32 atesos són agents dels Mossos d'Esquadra , que han estat donats d'alta en el mateix lloc. Quatre persones han estat traslladades a centres mèdics, tot i que cap dels casos és greu. Hi ha hagut càrregues policials a l'avinguda Paral·lel, a la zona de Drassanes i a Via Laietana. Alguns manifestants han llençat objectes contra la línia policial, entre ells pedres grans, ampolles i algun petard.{C}{C}El president de Cs, Albert Rivera, acusa el president de la Generalitat, Quim Torra, de ser l'impulsor d'un "segrest" dels catalans per utilitzar-los políticament per "destruir" Espanya. "Els catalans no poden ser ostatges davant del segrest amb talls de carreteres, càrregues policials i bloquejos. No és normal que els ciutadans es vegin bloquejats per un governant que ha dit que s'ha de fer", ha criticat en roda de premsa al Parlament. La líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha constatat que Torra volia arribar a la situació que s'ha donat aquest divendres amb les càrregues i protestes per generar "conflicte" i causar "por" a les famílies". "Això és el que vol el separatisme", ha conclòs.Les protestes dels CDR contra el Consell de Ministres s'han saldat, fins ara, amb set detinguts. La primera detenció ha estat a primera hora a Via Laietana, i les altres sis s'han produït a la zona de Drassanes, un dels punts on hi ha hagut més tensió i on els Mossos han carregat per dispersar els concentrats, que els llençaven pedres de grans dimensions, ampolles i altres objectes. També hi ha hagut una càrrega a Via Laietana cap a dos quarts d'una del migdia. Diversos manifestants han intentat fer de mitjancers per evitar que altres avancessin cap a la línia policial i així evitar els aldarulls, però no ho han aconseguit. Un grup ha decidit retirar les tanques i els antiavalots han respost amb les porres.Ja no hi ha tall a l'AP-7, a Girona. Poc després de les dotze del migdia, més d'un centenar d'antiavalots han arribat al punt on s'estava fent el tall de l'autopista (a prop de la sortida de Girona Oest). Els Mossos han saltat la barricada feta amb pneumàtics, han fet passar els manifestants a l'altra banda del voral i els han anat fent recular fins que els mateixos activistes han acabat dispersant-se. Durant el desallotjament, s'han viscut moments de tensió, amb empentes i enfrontaments amb algun cop de porra. El CDR Girona ha cridat els manifestants a unir-se a la concentració convocada davant la subdelegació del govern espanyol. A les xarxes socials, el CDR ha criticat que l'actuació dels Mossos "ha demostrat que el seu únic objectiu és defensar la unitat d'Espanya i el règim del 78".Un periodista d'Intereconomia ha estat agredit mentre feia una connexió en directe des de la protesta dels CDR a Via Laietana. En un primer moment, ha rebut insults d'un jove, que l'ha empentat a ell i al càmera que l'acompanyava. Segons després, un altre home amb la cara tapada i caputxa li etziba un cop de puny i cau a terra. El reporter s'ha aixecat i ha continuat relatant els fets, mentre entrevistava algunes persones que li donaven mocadors perquè s'eixugués la sang. "Només estic informant", responia als concentrats que l'acusaven de ser a la protesta per provocar.El diputat de la CUP Carles Riera ha celebrat que amb les protestes s'hagi "aturat" la normalitat amb una resposta "excepcional" de mobilització i desobediència. Riera ha afirmat que la celebració del consell de ministres a Barcelona ha estat una "provocació" i "agressió". En una atenció als mitjans, Riera, ha apuntat que la mobilització, la desobediència i la unilateralitat "són els únics camins per assolir el dret a l'autodeterminació". També ha lamentat que a la trobada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i en el posterior sopar a Foment "no s'hagi parlat" del dret a l'autodeterminació, de la fi de la repressió ni de l'assoliment dels drets socials i polítics. "Esperar, desitjar i convocar que tothom segueixi mobilitzant-se al llarg del dia per mantenir viva i ferma la protesta i l'aturada de la normalitat al país. Assistim a la manifestació de la tarda", ha reclamat.El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha encetat aquest divendres al matí els discursos al "consell popular de ministres" que l'entitat ha organitzat davant de l'Estació de França com a resposta a la reunió del Consell de Ministres a la Llotja de Mar de Barcelona. "L'única proposta és que l'aeroport es digui Josep Tarradellas? Per això han vingut?", ha etzibat entre xiulets –el canvi de nom és una de les mesures que tirarà endavant aquest divendres el govern espanyol. "Senyor Pedro Sánchez, si només ens pot oferir humiliació, seguir de la mà de l'extrema dreta al judici a la democràcia, si no és capaç de reconèixer amb valentia el dret a l'autodeterminació, vol dir que té un problema i el problema es diu 80%", ha avisat Mauri.La policia catalana ha detingut tres persones a la zona de Drassanes de Barcelona pel llançament de pedres de grans dimensions, ampolles i altres objectes contra el cordó policial que tanca l'accés a la Llotja de Mar, on està reunit el Consell de Ministres. Els antiavalots han carregat contra els manifestants entre l'avinguda de Drassanes i el portal de Santa Madrona. Els concentrats estan fent barricades amb les tanques que s'havien instal·lat per tallar el trànsit. Ja hi havia hagut carregues a l'avinguda del Paral·lel prèviament, perquè els manifestants havien intentat traspassar el cordó i havien fet volar tanques contra els agents que el custodiaven. La Moncloa resta importància a les protestes d'aquest divendresdels col·lectius independentistes que han provocat talls de carreteres i que han donat peu a enfrontaments entre policia i manifestants al centre de Barcelona. Fonts de l'executiu espanyol han apuntat que foment part de la "normalitat" democràtica i han destacat queon es van sumar a la protesta els funcionaris de presons. "Sempre que hi ha un govern hi ha gent que protesta", han apuntat aquestes fonts, que han recordat que també hi havia concentrats al desplaçament de l'executiu a Valladolid.Agents dels Mossos han identificat ique protagonitzaven una marxa lenta a la C-16 , al Bages. Segons han explicat, circulaven a 30 quilometres per hora des de Gironella , al Berguedà, en direcció Barcelona, i en arribar a l'altura de Sallent , la policia els ha aturat i ha multat dos conductors amb 200 euros.Manel Escobet. Malgrat això, el grup ha decidit continuar cap a Barcelona "ben a poc a poc", on tenen la intenció de participar en els actes de protesta que s'estan fent pel consell de ministres El mig miler de persones que, des de dos quarts de set del matí, tallaven l'A-2 a Alcarràs (Segrià) han decidit abandonar el lloc i aixecar el tall de l'autovia cap a dos quarts d'onze, després d'unes quatre hores. A primera hora del matí, els manifestants, convocats pels CDR, han col·locat pneumàtics i tanques de la mateixa autovia per tallar la via en què s'han produït retencions de vehicles i camions. També s'han produït alguns moments de tensió entre alguns transportistes i els membres del CDR, en què els Mossos d'Esquadra han mediat sense que s'hagi produït cap incident.Un cop ha arribat Pedro Sánchez a la Llotja del Mar de Barcelona, cap a les 10.10 h, ha arrencat el Consell de Ministres. A fora hi ha un àmpli desplegament policial i es viuen moments de tensió a dos punts, a la Via Laietana i al Paral·lel. En aquest darrer punt els Mossos d'Esquadra carreguen contra els manifestants en aquest moment.Els Mossos han arrestat una persona a Via Laietana per desordres públics al voltant de les 9 del matí. Portava material que podria ser utilitzat per fer un artefacte incendiari o explosiu. Aquest carrer està tallat a partir de l'edifici de Correus. Unes 200 persones, a més, han saltat les tanques de trànsit col·locades a la zona de Drassanes per blindar l'entorn de la Llotja de Mar, on se celebrarà la reunió del Consell de Ministres. La situació, però, ja ha estat normalitzada, segons ha informat Interior. Alguns encaputxats han clavat puntades de peu a les tanques. Tota aquesta zona està aïllada al pas de vehicles i de persones i es recomana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles.El Servei Català de Trànsit informa d'una marxa lenta a la C-16 , a Sallent, que afecta els carrils en sentit Barcelona. També es manté activa una altra marxa lenta a l'A-2, que ja ha deixat enrere Jorba, Castellolí, el Bruc i Martorell i es dirigeix a la capital catalana.Tot i les mobilitzacions a les carreteres d'aquest 21D, els serveis de ferrocarril funcionen amb normalitat. Ano hi ha incidències i acal tenir en compte els problemes derivats de la vaga que hi ha convocada. Quan a les línies d'autobús de Barcelona, TMB ja va avançar ahir que hi hauria alteracions . L'aeroport i el port de Barcelona també funcionen com en una jornada normal i el metro manté el servei habitual.El president del Govern, Pedro Sánchez , s'ha reunit aquest matí amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , a poques hores de l'inici del consell de Ministres . Fonts de l'ajuntament de Barcelona han confirmat aquesta reunió, que ha començat a les 8.30 h a l'hotel on s'allotja el president del Govern, localitzat als voltants de la Llotja de Mar.Per precaució o per problemes de trànsit, molts catalans no han accedit aquest matí a Barcelona amb cotxe. Segons el Servei Català de Trànsit, s'ha registrat un 53% menys de vehicles d'entrada a l'àrea metropolitana entre les 6 i les 8 del matí en comparació amb un altre dia laborable en aquesta mateixa franja horària. Consulta l' estat del trànsit Segons fonts de la Moncloa , l'activitat delarrencarà a laa 2/4 de 10 del matí, amb la foto oficial de tots els ministres participants.Mossos informa que s'han desbloquejat:B-20, sortida Esplugues; B-20 alçada Badalona; C-58, Montcada i Reixac; C-17 a l'entrada a Barcelona.el diputat i alcaldable per Badalona, ha denunciat a través de Twitter que "alguna cosa passa quan uns abduïts amb vocació totalitària aprenents de dictadors són capaços de crear el caos". A través del seu compte, l'exlíder del PPC també ha lamentat que la societat "de gent normal i decent" no reaccioni.Un tren de la líniaperquè hi ha un incendi que afecta les vies, segons ha informat Renfe . L'avís és de les 6.50 hores. El tren havia sortit a les 6.12 hores de Portbou i tenia previst arribar a l'Estació de Sants de Barcelona a les 8.39 hores. Es tracta de la primera afectació ferroviària per les protestes convocades amb motiu de la celebració a Barcelona del Consell de Ministres.Entres les vies afectades a aquesta hora hi ha accessos a la ciutat de Barcelona. També està tallada l', i l', tot en els dos sentits de la marxa. En aquest cas, els Mossos han demanat a la concessionària de l'AP-2 que aixequi el peatge de Soses per descongestionar la zona, mentre que s'ha activat pas alternatiu per la N-II i es facilita l'evacuació dels vehicles afectats pel tall. La Ronda Litoral ja està oberta a la circulacióDesenes de furgonetes policials custodien les proximitats del Palau Llotja de Mar, on centenars d'agents dels Mossos d'Esquadra , la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a quarts de sis de la matinada ja estaven als seus llocs.Unes cinquanta personesen tots dos sentits a l'altura de Montjuïc. La situació ha produït moments de certa tensió amb els conductors i els Mossos estan desviant el trànsit. Les protestes també afecten la Ronda de Dalt (B-10) a l'altura d'Esplugues per una concentració i a Cornellà en tots dos sentits. Tampoc es pot circular per un tall a B-23 a Sant Joan Despí de sortida de Barcelona. Fora de Barcelona, les mobilitzacions contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona tallen l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla en els dos sentits de la marxa. La C-16 a Manresa ja està reoberta.Protecció Civil informa que laen sentit Barcelona. També hi ha talls en ambdós sentits a la C-58, a Vacarisses; la C-65, a Llambilles; i la C-25 , a Campllong.En aquest espai començarem a retransmetre tot allò que passi a Catalunya durant la jornada del 21 de desembre. Activitats previstes per l' ANC i Òmnium:L'acte central del 21D serà una manifestació a Barcelona, a les. Darrere d'aquesta crida hi ha organitzacions com la Comissió del 21D, l' ANC , Universitats per la República i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalanes. El lloc escollit, els, està allunyat d'on se celebrarà la reunió del Consell de Ministres -la Llotja de Mar, a uns tres quilòmetres-, i la marxa tindrà com a lema 'Tombem el Règim. Pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació, contra la repressió'. Més informació sobre la manifestació del 21 de desembre a Barcelona Més enllà d'aquesta manifestació , per aquest divendres al matí s'han convocat altres protestes com per exemple una marxa de vehicles cap a Barcelona impulsada per l'ANC, o un acte polític d'Òmnium davant de l'Estació de França -en aquest cas, sí que està prop de la Llotja-.L'única organització que ha decidit convocar ara per ara davant de la Llotja són els Comitès de Defensa de la República (CDR), que han demanat concentrar-se davant de l'edifici des de primera hora del matí.