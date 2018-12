El Parlament constata que «no hi ha cap motiu» per aplicar el 155 a Catalunya

El Parlament ha constatat aquest dijous que «no hi ha cap motiu» per aplicar l'article 155 a Catalunya un altre cop i ha aprovat també «comprometre's en la defensa» de les institucions catalanes. Així ho defensa un text promogut pels comuns que ha rebut l'aval també de la resta de grups, excepte el «no» de Cs i el PPC. I d'altra banda, s'ha rebutjat, amb el sentit de vot inversos, una altra proposta de resolució que deia just el contrari que la dels comuns, impulsada en aquest cas per Cs. La formació taronja defensava que hi ha ara les condicions a Catalunya que «obliguen» el govern espanyol a posar en marxa aquest procediment.

Durant el debat sobre el ple del 6 i el 7 de setembre d'aquesta setmana a la cambra, Cs defensava que sí que hi ha el marc polític per fer passos cap a un nou 155 amb «l'objectiu d'evitar que es continuï atemptant greument contra l'interès general i violant els drets i lliberts de milions de ciutadans per part del Govern».

La formació taronja argumentava aquest punt d'una moció davant la «persistència» del Govern en accions que pretenen «deposar l'ordre constitucional i estatuari», davant del «desgovern que reina als carrers i espais públics, molts cops encoratjat» per l'executiu i per les propostes «a favor de les vies bèl·liques com l'eslovena». Els d'Inés Arrimadas creuen que tot plegat «genera dubtes a la ciutadania sobre els seus drets i la seva seguretat».

D'altra banda també s'ha rebutjat una proposta de resolució del PPC que volia constatar que l'aplicació de l'article 155 l'any passat – a través de «l'Estat de Dret i els mecanismes legítimament democràtics previstos»- va fer «possible garantir i protegir l'autogovern» de Catalunya. Ha rebut l'aval de populars, socialistes i la formació taronja, i el vot en contra dels grups sobiranistes.