Pedro Sánchez vol reforçar la seguretat de les dones

? El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el Consell de Ministres aprovarà mesures pròximament «per reforçar la seguretat de les dones» després de la l'assassinat de la professora Laura Luelmo.

Sánchez va fer aquest anunci en un debat setmanal al Congrés amb el president del PP, Pablo Casado, que li va exigir no derogar la presó permanent revisable. Casado va dir que «sincerament, és la millor fórmula per evitar aquesta reincidència i fer que els assassins i els violadors estiguin on han d'estar, que és a la presó, ni en permisos penitenciaris ni molt menys sortint al carrer quan no estan reinserits». Sánchez va recalcar a Casado que la presó permanent revisable està «en vigor».