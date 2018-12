Puigdemont i Rovira demanen «calma» als carrers el 21-D i que Sánchez enceti un diàleg sincer amb Catalunya

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han demanat que la resposta als carrers davant la sessió del Consell de Ministres convocada a Barcelona per aquest divendres continuï sent pacífica i "compromesa amb el civisme", com els darrers anys. Rovira assegura que "connecta" amb els ciutadans molestos per la presència del govern espanyol en ple a Barcelona però demana "calma i serenitat" perquè és el que "legitima" la causa. D'altra banda, Puigdemont també ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti la seva estada a Catalunya per "tornar a la política" i obrir el diàleg amb Catalunya: "Fins ara només hem vist policia i codi penal".

En aquest sentit, Puigdemont ha assegurat que "ningú està legitimat per utilitzar la violència" i que quan hi ha hagut incidents a Catalunya és perquè "es van enviar policies espanyols a pegar a qui volia votar". L'expresident demana als partits espanyols un compromís amb la no-violència "al mateix nivell" que els catalans. "Ells encara no han exclòs l'ús de la violència per resoldre el conflicte", assegura.

En aquest clima de crispació, Rovira fan una crida a la calma, tot i ser conscient que la proposta de Sánchez de traslladar el Consell de Ministres a Barcelona en l'aniversari de les eleccions del 21-D i amb l'amenaça d'un nou 155 "no és responsable". La líder republicana recorda, a més, que la majoria parlamentària a Catalunya està "adulterada" i els líders independentistes "empresonats sense judici".

Puigdemont creu, doncs, que el 21-D és una oportunitat del govern espanyol per "fer autocrítica" en aquest sentit, per analitzar tot el que ha passat el darrer any a Catalunya, dir que escolta els catalans i tornar al camí de la política. "Demà té una altra oportunitat per fer respectar la decisió dels ciutadans de Catalunya", conclou.