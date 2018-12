Sánchez i Torra es reuniran aquesta tarda a Pedralbes amb discrepàncies sobre el format

El cap del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, es veuran avui a Barcelona, on hi haurà també una trobada de diversos membres dels seus respectius executius que provoca interpretacions diferents en les dues administracions pel que fa al seu format. Mentre que a la Moncloa consideren que la cita de ministres i consellers catalans serà simplement una reunió paral·lela a la dels seus dos presidents, a la Generalitat eleven el rang d'ambdues trobades i parlen d'una «minicimera» entre el Govern de l'Estat i el català després una mera «salutació» dels seus presidents.

Pendent de la confirmació oficial per part dels dos que hi haurà reunió Sánchez-Torra a les sis de la tarda al Palau de Pedralbes, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ja va confirmar ahir al matí que hi hauria aquesta entrevista. Va recalcar que es veuran a soles i va rebutjar que es pugui parlar de cimera bilateral.

«No hi haurà una reunió de dos governs. Això no és procedent perquè nosaltres som el Govern de Catalunya també. Hi haurà una reunió dels presidents i potser tindrem alguna reunió com jo ho faria amb el senyor Aragonès (el vicepresident de la Generalitat) i algun membre més, però no es tracta d'una reunió bilateral de governs», va subratllar. També va avançar que «segurament» hi estaria present per part del Govern la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

Fonts de la Generalitat van assegurar, per la seva banda, que el format que donen per «acordat» amb el Govern és una «minicimera» dels dos presidents i tres membres de cada gabinet. Per la part catalana, tot apunta que serien, a més de Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i la titular de Justícia, Ester Capella. En les negociacions dels últims dies la Generalitat demanava una reunió «de governs», en què participessin no només els presidents sinó membres dels respectius executius, mentre que el Govern central apostava per una reunió només entre presidents.

Calvo va recalcar la normalitat que ha de tenir una reunió entre el president del Govern i el de la Generalitat i va avançar que en la seva conversa amb Aragonès podrien parlar de la importància d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat per al 2019.

Uns pressupostos que va dir que «són molt bons per al conjunt d'Espanya i per a alguns problemes endèmics a Catalunya».

Les fonts de la Generalitat van assegurar que la «cimera» d'avui tindrà «contingut polític», i Torra, davant el ple del Parlament, va enumerar els assumptes que desitjaria tractar amb Sánchez. Va citar en concret els «grans consensos» de la societat catalana, que són, va dir, el rebuig a la monarquia, a la «repressió» contra dirigents independentistes i a un nou 155, la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació a través d'un referèndum «acordat» i la defensa del model d'escola catalana.



Missatge de confiança

El president del Govern, Pedro Sánchez, vol traslladar un missatge de confiança i estabilitat als empresaris catalans durant l'acte d'entrega dels premis Ferrer Salat, que concedeix anualment la patronal Foment del Treball, al qual assistirà aquest vespre a Barcelona. Segons van confirmar fonts de Moncloa, Sánchez estarà acompanyat per la ministra d'Economia i Empreses, Nadia Calviño, i per la de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, en aquesta cita, la més important de l'any per als empresaris catalans. Sánchez i els seus ministres compartiran vetllada amb uns 800 directius i empresaris catalans la vigília de la celebració del Consell de Ministres a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, segons fonts de la principal patronal catalana, que presideix Josep Sánchez-Llibre.

La patronal també ha remès una invitació al president de la Generalitat, Quim Torra, i està confirmada almenys l'assistència de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. L'acte de Foment se celebrarà a l'Hotel Sofía de Barcelona, on es farà entrega de les Medalles d'Honor i dels XI Premis Carles Ferrer Salat.