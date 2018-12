El CDR de Manresa ha preparat per a avui una 'excursió sorpresa' tot el dia

Informacions contradictòries, molts missatges a les xarxes socials de grups desconeguts d'última hora sense que ningú no els avali i secretisme per part dels CDR per evitar contrareaccions per part de qui sigui, han convertit aquest divendres en una jornada plena d'incògnites sobre què passarà i què pot passar als diferents territoris del país. També a les comarques centrals. Barcelona és l'objectiu prioritari de les mobilitzacions, però no s'ha desactivat el temor que hi hagi, per exemple, talls a carreteres a la resta del país, tal com ha passat en altres ocasions i per sorpresa.



Ahir el CDR de Manresa va anunciar que preparava una excursió sorpresa de tot un dia a un indret que no es podia revelar i que no necessàriament era al Bages. La trobada era a les 4 d'aquesta passada matinada a l'avinguda Universitària. Recomanava portar roba d'abric, calçat còmode, aigua, menjar i cafè per passar el dia i armilla reflectant per fer front a possibles contratemps que poguessin sorgir durant tot el dia o el trajecte previst.