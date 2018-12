Cs es querella contra Torra per «proposició per a la sedició»

Cs preveu presentar avui una querella davant del TSJC contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta del Govern per un presumpte delicte de «proposició per a la sedició». El partit taronja argumenta que el president i el Govern s'han negat a demanar que no es produeixin els «actes il·legals» de protesta contra el Consell de Ministres a Barcelona d'avui, que preveuen que siguin violents. «Amb el que s'està preparant el dia 21 de desembre el senyor Torra i el seu Govern estan pecant per acció i per omissió», va afirmar el seu portaveu, Carlos Carrizosa. Segons ell, l'Executiu de Torra està animant a protestar «quan la major part de les protestes convocades són il·legals».