Escoles i instituts preveuen que l'últim dia abans de les vacances podria ser atípic

Les escoles i instituts de Manresa encaren aquest divendres amb l'agenda d'un dia normal però amb la convicció que hauran de fer front a incidències que no s'han pogut preveure a l'avançada. Per les accions de protestes que hi pot haver al carrer pel 21-D i per la vaga general de dues hores convocada al migdia.



De fet, la possibilitat que hi hagi actuacions com talls de carretera que entorpeixin el desenvolupament normal de les classes ja ha fet que al llarg de la setmana alguns centres hagin canviat de plans. Algunes escoles van avançar a ahir, dijous, activitats nadalenques programades per a avui, darrer dia de classe abans de les vacances de Nadal.



A l'institut Lluís de Peguera de Manresa aquest divendres han previst fer una jornada normal i corrent, però «ho hem gestionat com si hi hagués una nevada», explica el cap d'estudis del centre, Ignasi Cebrián. Això implica preveure la possibilitat que hi hagi professors i alumnes que no puguin arribar a l'institut i maniobrar en conseqüència perquè els estudiants no quedin desatesos.



El mateix passa a l'institut Lacetània. Es preveu que la vaga tingui poc seguiment, segons el seu director, Francesc Delis. Pel que fa a la resta, «la idea és treballar amb normalitat», ha explicat. L'últim dia abans de vacances es fan classes a primera hora del matí i després hi ha activitats lúdiques.



Al Pius Font i Quer han alertat mares i pares que no se sap en quin grau la convocatòria de vaga i les mobilitzacions poden afectar l'activitat lectiva, però han informat que els alumnes seran atesos pel professorat que hi hagi.



Els instituts del Berguedà preveuen una jornada lectiva com qualsevol altra corresponent al darrer dia del primer trimestre, abans de les festes de Nadal. Únicament l'IES Pere Fontdevila va avançar a ahir les activitats nadalenques perquè avui els alumnes de tercer i quart d'ESO i de batxillerat han decidit fer vaga. L'institut Guillem de Berguedà i el Serra de Noet de Berga, l'institut de Puig-reig i l'institut Alt Berguedà, de Bagà, tenen previst avui obrir portes amb normalitat, tot i que, com és habitual l'últim dia abans de vacances de Nadal, s'han organitzat activitats de lleure, representacions i tallers. A l'institut Pere Fontdevila de Gironella sí que van avançar a ahir totes les activitats previstes per al darrer dia de trimestre perquè els estudiants faran vaga.



A les universitats de Manresa, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i la Universitat Politècnica, la previsió és que avui sigui un dia normal. En els dos casos, però, no hi haurà activitats avaluadores.