Estudien limitar els moviments d'alguns expresos

? Limitar la mobilitat dels condemnats i controlar la seva localització són algunes de les mesures que consten a l'article 106 del Codi Penal i que el Govern de Pedro Sánchez estudia aplicar a condemnats per crims greus, especialment contra dones i menors, després d'haver complert la seva pena. Després de l'assassinat de Laura Luelmo, el Govern va anunciar mesures per reforçar la seguretat de les dones. Segons la vicepresidenta, Carmen Calvo, volen modificar l'article 106, que regula la llibertat vigilada, per extremar el seguiment de determinades persones.