El Govern assegura que la «majoria» de les actuacions dels Mossos han estat «correctes»

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que la "majoria" de les actuacions dels Mossos han estat "correctes", durant les diverses mobilitzacions d'aquest divendres en protesta per al Consell de Ministres a Barcelona. Així s'ha expressat la també consellera de Presidència durant una roda de premsa al Palau de la Generalitat, posterior a la compareixença de les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet, a la Llotja. Artadi ha subratllat que el desenvolupament de les manifestacions ha estat "exemplar", i ha destacat que la majoria de la ciutadania mobilitzada hagi optat per aïllar i evitar les accions violentes d'alguns individus. En aquest sentit, la portaveu ha manifestat que hi ha qui decideix anar encaputxat perquè té "por" que se'l criminalitzi. També ha afegit que hi pot haver "infiltrats".

Artadi ha constatat que hi ha la "sensació minoritària" de tenir "por" que succeeixin coses, i ha citat com a exemple la Tamara de Viladecans, membre d'un CDR, que no pot sortir del seu municipi per ordre judicial. "Sabem que darrere les caputxes no sempre hi ha independentistes ni persones que vulguin actuar pacíficament, i per tant ens dona inseguretat".

Pel que fa a les accions dels Mossos, i en especial de la Brigada Mòbil del cos, Artadi ha dit que la "majoria" de les actuacions han estat "correctes". Així mateix, la consellera ha reclamat que no es posi la policia catalana al focus d'atenció.