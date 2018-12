Loteria de Nadal 2018: segueix el sorteig en directe

El sorteig de la Loteria de Nadal tornarà a repartit una pluja d'euros aquest dissabte, 22 de desembre. Els nens de San Ildefonso començaran a cantar els premis des de dalt l'escenari del Teatro Real de Madrid a partir de les 9 del matí. En total, hi han en joc 3.400 milions d'euros. A Regió7 et proposem seguir el sorteig de la Loteria de Nadal 2018 en directe i et desitgem sort.



A la Gorssa de Nadal tots els números, des del 00.000 fins al 99.999, tenen la mateixa possibilitat de sortir premiats perquè estan al bombo, tot i que La grossa té predilecció pel 5, una terminació que ha resultat agraciada en 32 ocasions. El 4 i el 6 són altres terminacions amb sort: 27 vegades han resultat agraciades amb el primer premi d'aquest sorteig extraordinari, que se celebra des de 1812.



Si no ets afortunat en el Sorteig de Nadal (l'any passat va passar de llarg de la Catalunya Central), el dia 31 de desembre pots provar sort amb la Grossa de Cap d'Any.





1r premi

La Grossa

2r premi

3r premi

4ts premis

5ns premis

Aquest premi, el més gran de tots, equival a quatre milions d'euros. Cada dècim afortunat s'endurà un total de 400.000 euros.El segon premi reparteix 1.250.000 euros a cada sèrie.El tercer premi del Sorteig de Nadal són 500.000 euros per a cada sèrie.Hi ha dos quarts premis, de 200.000 euros per a cada sèrie.Els vuit cinquens premis premien amb 60.000 euros la sèrie.