Loteria de Nadal 2018: horari i on veure el sorteig

Aquest dissabte 22 de desembre se celebra el Sorteig de la Loteria de Nadal de 2018. A les 8:00 hores del matí al Teatro Real de Madrid obrirà les portes una hora perquè vagi entrant el públic fins a omplir l'aforament de 465 persones. Molts d'ells, com és habitual, invocaran a la deessa fortuna amb les seves disfresses.

A les 9.00 hores del matí, els nens de San Idelfonso començaran a cantar els premis a l'escenari del Teatro Real de Madrid.



Els premis del Sorteig de Nadal

El sorteig de la Loteria de Nadal 2018 repartirà 2.380 milions d'euros en premis, 400.000 per dècim premiat de la grossa. Sol durar tres hores i mitja i es podrà seguir en directe a través de La 1 o des del nostre directe de la Loteria de Nadal 2018, on narrarem minut a minut tot el que esdevingui i on podràs conèixer cada un dels premis i comprovar si has estat premiat en el Sorteig de Nadal 2018.

Cada espanyol gastarà 67,56 euros de mitjana en dècims, segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE): els que més, els castellanolleonesos amb 104,02 euros i els que menys, els melillencs amb 14,16.