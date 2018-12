Concentració al Passeig de Gràcia amb el lema «Tombem el règim»

Milers de persones es manifesten aquest divendres a la tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona en contra del consell de ministres del govern espanyol que s'ha celebrat aquest 21-D a la capital catalana. Sota el lema 'Tombem el règim', la capçalera de la manifestació ha sortit des dels Jardinets de Gràcia en direcció a la Gran Via.

Persones amb estelades i pancartes amb missatges com 'Pau' o 'Llibertat' en anglès recorren aquest passeig de Barcelona, en una marxa que clourà amb parlaments de Marta Torrecillas, víctima de l'1-O, i l'actriu Sílvia Bel. La manifestació està convocada per la Comissió del 21-D, que compta entre d'altres amb la participació d'entitats com l'ANC, Arran o les JERC. Els participants criden lemes com 'llibertat presos i preses polítiques', en una manifestació en què l'ambient és tranquil i familiar.