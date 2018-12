Mobilitzacions del 21D: els Mossos carreguen contra encaputxats a l'avinguda Paral·lel

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra un grup d'encaputxats que intentava saltar-se el cordó i els llençaven objectes a l'avinguda Paral·lel. Alguns concentrats han començat a arrossegar les tanques per desfer la línia de seguretat i fins i tot n'han agafat algunes per llençar-les contra els agents. Els encaputxats també han desplaçat contenidors i han llançat altres objectes i pintura al terra per dificultar l'acció policial. Els Mossos demanen no apropar-se a la zona i respectar les indicacions de la policia. Precisament en aquest punt de Barcelona és on es manifesten aquest matí membres del CDR de Manresa. Segueix aquí les mobilitzacions del 21D en directe.

Paral·lelament, a la Via Laietana, altres 200 persones també s'han enforntat els Mossos. Els agents han detingut un manifestant per desordres públics al voltant de les 9 del matí. Portava material que podria ser utilitzat per fer un artefacte incendiari o explosiu. Aquest carrer està tallat a partir de l'edifici de Correus. Unes 200 persones, a més, han saltat les tanques de trànsit col·locades a la zona de Drassanes per blindar l'entorn de la Llotja de Mar, on se celebrarà la reunió del Consell de Ministres. La situació, però, ja ha estat normalitzada, segons ha informat Interior. Alguns encaputxats han clavat puntades de peu a les tanques. Tota aquesta zona està aïllada al pas de vehicles i de persones i es recomana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles.