La protesta contra el Consell de Ministres tallarà carreteres arreu de Catalunya

La protesta de l'independentisme contra la celebració, avui al matí, d'un consell de ministres a la Llotja de Mar de Barcelona comportarà diversos talls de carreteres en vies crucials per a la mobilitat del país. Moure's per Catalunya serà, avui, complicat. El ressò de la mobilització tindrà impacte també a la Catalunya Central, ja que es preveuen talls a l'eix Transversal al seu pas per la capital del Bages. A més, hi ha previstes afectacions als límits nord, oest i sud de Catalunya, amb talls a la Jonquera, Vinaròs i Fraga i també a l'AP-7 a l'alçada de Girona. A Barcelona, es preveuen talls de trànsit a les rondes de Dalt i Litoral i la Diagonal amb el passeig de Gràcia, a més de bloquejos als aeroports de Barcelona, Reus i Girona i als ports de Barcelona i Tar-ragona. D'altra banda, l'ANC ha convocat una marxa lenta de vehicles a Barcelona. Per tot plegat, Protecció Civil ha recomanat que es limitin els desplaçaments en vehicle privat a la capital catalana.



Les protestes també afectaran el transport urbà a Barcelona (autobús i metro), que preveu canvis en el seu servei. A més, s'hi ha de sumar una vaga parcial a Renfe (mantinguda només per la CGT), i protestes d'associacions de taxistes contra les VTC. A tot plegat s'hi afegirà el blindatge policial de l'entorn de la Llotja de Mar. I és que en direcció a la seu de la reunió ministerial hi ha convocada una protesta dels CDR des de primera hora del matí que sortirà des de diversos punts de Barcelona. A les 11 del matí, d'altra banda, hi ha prevista la celebració d'un anomenat Consell Popular de Ministres, organitzat per Òmnium Cultural, que ha de tenir lloc a l'Estació de França i que ha d'aplegar diverses entitats de la societat civil. Ja a la tarda, a partir de les 6, hi ha convocada una manifestació unitària (organitzada per l'ANC, Òmnium Cultural, la CUP i Arran, entre d'altres col·lectius), que començarà als Jardinets de Gràcia i finalitzarà a plaça Catalunya.



En l'àmbit laboral i estudiantil, la Intersindical CSC ha convocat una aturada de dues hores, entre les 12.30 i les 14.30, mentre que Units per la República i el SEPC han convocat els estudiants a no anar avui a classe i manifestar-se pels carrers de la capital catalana.

Crítiques policials



Sobre el dispositiu de les diverses policies per a avui, quatre sindicats de la Policia Nacional -SUP, CEP, UFP i SPP- han demanat al Govern que adopti mesures «contundents» si els Mossos d'Esquadra es mostren «impassibles» i no garanteixen la seguretat de tots els ciutadans.



El sindicat de comandaments dels Mossos d'Esquadra (SICME) va lamentar ahir les crítiques a la seva professionalitat per part dels sindicats de la Policia Nacional i va demanar que es potenciï una «dinàmica positiva» de col·laboració entre professionals i no una «deriva sense cap sentit».



En les últimes 48 hores ha arribat a Catalunya el gruix del reforç policial, compost per més de 1.300 efectius, tant de la Policia Nacional (uns 750 agents) com de la Guàrdia Civil (al voltant de 500). La Policia Nacional s'encarregarà avui de la seguretat de les autoritats i del primer perímetre de seguretat de la Llotja de Mar, mentre que els Mossos tenen encomanat el control del segon perímetre i dels possibles incidents d'ordre públic que hi pugui haver a diferents punts de Catalunya. La Guàrdia Civil s'encarregarà, de la seva banda, del control d'infraestructures sensibles, com l'aeroport o el port de Barcelona, entre d'altres.



De cara a la jornada d'avui, els Mossos d'Esquadra han demanat als comerciants de la zona de la Llotja de Mar que actuïn amb precaució davant possibles incidents i que no deixin objectes a les portes de les seves botigues, si bé els han enviat un missatge tranquil·litzador i garantit que ho tenen «tot sota control».

Assaig tranquil



Ja ahir, els Mossos d'Esquadra, amb suport de la Policia Nacional, van blindar els actes del Govern central a Barcelona davant les primeres protestes de l'independentisme en la vigília d'una jornada en la qual el Govern s'ha compromès a garantir els drets de reunió i manifestació.



L'arribada del president del Govern, Pedro Sánchez, i del de la Generalitat, Quim Torra, a la seva reunió al Palau de Pedralbes va transcórrer sense incidents i gairebé sense protestes, amb només unes desenes de persones concentrades a les portes de l'edifici i enmig d'un ampli dispositiu per part dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana.



Els tres cossos van activar ahir la sala de comandament conjunt al centre de coordinació operativa de la conselleria d'Interior.