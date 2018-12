Puigdemont i els presos denuncien davant l'ONU la violació de drets civils

L'expresident Carles Puigdemont i cinc dels polítics independentistes presos van anunciar ahir que han presentat davant el Comitè de Drets Humans de l'ONU sengles denúncies pel que consideren la violació dels seus drets civils i polítics, emparats per una convenció internacional de la qual Espanya és un Estat part.

A més de Puigdemont, han presentat les denúncies l'exvicepresident Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez.

El Comitè de Drets Humans de l'ONU és l'òrgan que verifica periòdicament que els Estats compleixen la Convenció Internacional de Drets Civils i Polítics. També és competent -en el cas dels països que han ratificat un protocol addicional, com ho va fer Espanya el 1985- per examinar queixes individuals contra ells. No obstant això, les decisions del Comitè -denominades «recomanacions»- no són vinculants i els Estats tenen potestat per complir-les o no.

El representant legal dels denunciants, Nico Krisch, va explicar que aquests cinc polítics que han presentat la denúncia estan presos i un altre «s'ha exiliat a causa de les seves activitats polítiques» i va dir que l'objectiu del procés judicial obert en contra seu és «decapitar un moviment independentista pacífic». Segons el seu parer, «això és una greu interferència en l'ordre democràtic i una violació del dret internacional». El Comitè celebra les seves sessions a la seu de l'alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans i és allà on es van presentar les denúncies dimarts passat, va dir Krisch.

Puigdemont va participar ahir a Ginebra en la roda de premsa de presentació de les denúncies, al costat de la secretària general d'ERC, Marta Rovira.