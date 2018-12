Els quatre presos sobiranistes abandonen la vaga de fam després de 20 i 17 dies

Els líders independentistes a la presó de Lledoners, en una imatge difosa per Òmnium

Els líders independentistes a la presó de Lledoners, en una imatge difosa per Òmnium arxiu/acn

Els quatre presos independentistes en vaga de fam, Jordi Sàn-chez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, van finalitzar ahir la seva acció de protesta iniciada pels dos primers fa 20 dies i pels dos restants tres dies després per denunciar que el TC no desencallava els seus recursos d'empara.

La portaveu dels reclusos en vaga de fam, Pilar Calvo, ho va anunciar ahir en roda de premsa després que els cinc expresidents de la Generalitat i els quatre expresidents del Parlament els ho demanessin dimecres en un comunicat conjunt per «salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut».

En una carta signada per aquests quatre presos que Calvo va llegir a la premsa, aquests defensen que la «fortalesa col·lectiva» que han mostrat amb aquesta acció ha suposat «un pas important» en la «restitució» dels seus drets. Celebren, en aquest sentit, que «després de tot un any d'inacció» el Tribunal Constitucional (TC) ara hagi «obert la porta d'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans». Els presos es refereixen a l'anunci del TC del 2 de desembre -ja iniciada la vaga de fam- que abordaria «regularment els recursos d'empara que fins aleshores no havia volgut estudiar», segons el text.

«No obstant això és lamentable i hauria d'interpel·lar a tothom que s'hagi hagut d'utilitzar una acció tan extrema com una vaga de fam perquè drets fonamentals poguessin ser mínimament garantits», prossegueix la carta.

Afirmen que la vaga de fam «ha donat visibilitat» a la situació dels líders independentistes empresonats i agraeixen «les milers de cartes» rebudes, així com diuen que els «honra» i que han tingut «molt present» el comunicat dels expresidents de la Generalitat i del Parlament. Preguntada pels periodistes, Calvo va asseverar que els dos objectius amb els quals es va iniciar la vaga de fam s'han complert: s'ha «sensibilitzat» l'opinió pública internacional i «s'ha obert el calaix» de l'Alt Tribunal.

Va negar així que l'anunci tingui alguna cosa a veure amb la jornada d'avui, en la qual se celebrarà un Consell de Ministres a Barcelona, ni que s'hagi fet a causa de la petició d'ahir dels expresidents de la Generalitat i el Parlament.

Calvo va explicar que dimecres a la tarda va anar al centre penitenciari de Lledoners a visitar els líders empresonats i que aquests no havien pres encara la decisió, que van donar a conèixer ahir als seus familiars.

La portaveu dels presos en vaga de fam va informar que aquestes quatre persones han perdut el 10% del seu pes corporal des que van ingressar a la presó.

En aquestes circumstàncies, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Quim Forn i Josep Rull van ser traslladats a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa «per tornar a ingerir aliments sota control mèdic» després de deixar la seva vaga de fam. Els quatre estaran ingressats en habitacions individuals d'un mòdul d'hospitalització ordinària per recuperar-se dels efectes que la vaga de fam pugui haver comportat per a la seva salut. La durada de l'estada dels presos a l'Hospital de Terrassa, centre de referència per als reclusos que necessiten ingressar en un centre sanitari, respondrà únicament a criteris mèdics, van afegir les mateixes fonts. Les visites de les autoritats als presos -que tenen dret a dues comunicacions de mitja hora a la setmana- seran molt restringides mentre estiguin ingressats. Fins ara, Turull era l'únic dels quatre reclusos en vaga de fam que havia hagut de ser traslladat a la infermeria de Lledoners.