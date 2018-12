Rescaten trenta-tres migrants d'una pastera on hi havia 11 cadàvers

Salvament Marítim va rescatar durant la matinada de dijous 33 persones d'una pastera a l'interior de la qual hi havia 11 cadàvers, una embarcació que havia estat buscada durant dos dies i que al final va ser localitzada pel vaixell d'investigació Hespérides al mar d'Alboran. Entre els migrants salvats hi havia quatre dones i 29 homes, però un d'ells va perdre la vida posteriorment després del seu ingrés a l'Hospital Torrecárdenas, on va tenir una aturada cardiorespiratòria.



Al mar des de dimarts

Una portaveu de Salvament Marítim va explicar que l'embarcació hauria sortit durant la matinada del 18 de desembre des de la zona del Cap de l'Aigua (Marroc) amb 55 persones d'origen subsaharià a bord, segons el primer avís que va arribar, fet pel qual hi hauria a més onze persones desaparegudes, encara que podrien ser més.

En aquest sentit, des de Creu Roja van assenyalar a través d'un apunt a Twitter després de l'atenció dispensada al port pesquer d'Almeria que entre els morts hi ha deu homes i dues dones, una d'elles embarassada. A més, van afegir que hi ha 11 desapareguts, mentre que 31 persones més van haver de ser ateses pels equips de voluntaris.

Fonts de la Delegació Provincial de Salut van apuntar a més que, juntament amb l'home que va perdre la vida de matinada a l'hospital, van ingressar tres homes de 20, 24 i 25 anys que a l'hora de tancar aquesta edició estaven en observació, ateses les males condicions de salut que presentaven.



Actuació de matinada

Va ser un avís del vaixell Hespérides poc abans de les dues de la matinada el que va alertar de la presència d'una pastera a unes 11 milles al sud de Punta Sabinal, davant de les costes d'El Ejido i Roquetas de Mar.

Fins al lloc es va dirigir la Salvamar Spica, que va efectuar el rescat dels supervivents i va recuperar els cossos, de manera que van arribar al port d'Almeria cap a tres quarts de cinc de la matinada.

A més a més d'aquest rescat, Salvament Marítim manté la recerca de tres pasteres més al mar d'Alboran per avisos, de manera que almenys dues d'elles estarien ocupades per 57 i 55 persones. En la recerca participen el SAR Mastelero i també l'avió del Frontex.