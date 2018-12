Suspenen els vols en un aeroport de Londres per la presència de drons

L'aeroport londinenc de Gatwick, el segon més important del Regne Unit, mantenia a l'hora de tancar aquesta edició suspesos els seus vols després que les pistes fossin tancades dimecres a la nit per la presència de diversos drons als voltants de la terminal. Aquest tancament va afectar unes 110.000 persones, que tenien previst enlairar-se o aterrar en uns 760 vols que s'havien d'operar en plena temporada nadalenca.

La policia considera que aquestes accions van ser deliberades i va buscar els responsables d'aquests avions no tripulats. «Prendrem les mesures necessàries per interrompre aquest acte deliberat», va assegurar la policia de Sussex en un comunicat.

Els vols que s'havien d'enlairar van romandre a les pistes, mentre que aquells avions que tenien previst aterrar a l'aeroport van ser desviats a altres zones del país.

L'aeroport va tancar totes les pistes d'aterratge des de les nou del vespre de dimecres a causa de la presència de diversos drons que sobrevolaven la zona. Almenys 17 enlairaments es van veure afectats fins a les tres de la matinada i uns 40 van haver de ser desviats. La pista central va recuperar la seva operativitat durant poc més de 45 minuts, ja que es van detectar nous drons i es va tornar a clausurar de manera indefinida.

Gatwick es troba a uns 50 quilòmetres al sud de Londres, la capital del país, i és un dels aeroports amb més trànsit aeri d'Europa, juntament amb el de Heathrow.

Les Forces Armades es van sumar al desplegament policial activat per fer front al caos a Gatwick. La Policia es va posar en contacte amb el ministeri de Defensa per sol·licitar l'assistència militar. «Desplegarem les Forces Armades per donar-los l'ajuda que necessiten», va dir el ministre de Defensa, Gavin Williamson.