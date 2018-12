El Tribunal Constitucional manté Jordi Sànchez a la presó

El Tribunal Constitucional va decidir ahir mantenir a la presó l'exlíder d'ANC Jordi Sànchez, processat per rebel·lió pel procés, el mateix dia que ell i tres exconsellers de la Generalitat decidien abandonar la vaga de fam que van iniciar a principi de mes.

Sànchez va demanar una vegada més la seva excarceració al tribunal de garanties i va al·legar en aquesta ocasió la recent condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a Turquia.

En el seu recurs davant el tribunal de garanties, Jordi Sànchez va invocar la «sentència sobre el cas Demirtas contra Turquia», en la qual el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va condemnar Turquia per l'empresonament de Selahattin Demirtas, l'expresident del partit d'oposició prokurd.

Però el ple del TC considera que l'esmentada condemna no és una «circumstància sobrevinguda» que s'ha de tenir en compte, com al·legava Sànchez, ja que fa referència a «un procediment en el qual ni l'Estat espanyol ni el recurrent en empara han estat part», pel que considera que no és d'aplicació.

En la seva resolució, datada el 18 de desembre, el TC no entra a decidir sobre el fons del recurs de Sànchez, sinó que únicament rebutja la mesura cautelar sol·licitada.

«La sentència Selahattin Demirtas c. Turquia -diu el TC en el seu acte- no actua de forma directa sobre el nostre sistema de protecció dels drets fonamentals, exigint una projecció automàtica de l'execució de la mateixa». Per això «no es tracta d'una circumstància sobrevinguda que pugui provocar un efecte automàtic en els procediments judicials interns» d'Espanya.

Amb aquests arguments, el tribunal decideix per unanimitat una vegada més desestimar la petició de llibertat de Jordi Sànchez, que roman a la presó (primer a Madrid i ara a Lledoners) des del 16 d'octubre de l'any passat i per a qui la Fiscalia del Tribunal Suprem demana 17 anys de presó en la causa del procés.

La circumstància al·legada per l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, diu el TC, «en res no afecta les que van motivar l'acord» per les quals el tribunal no va suspendre anteriorment les resolucions de presó, per la qual cosa la seva anàlisi «no aporta un paràmetre rector que justifiqui la modificació de mesures sol·licitada». És a dir, que no s'ha acreditat cap motiu que justifiqui un canvi de criteri.

A més, el Tribunal Constitucional recorda que un pronunciament ara sobre el recurs d'empara de Sànchez «implicaria un judici anticipat sobre el fons d'un litigi pendent, que ha de ser resolt en l'oportuna sentència».